Pratikliğiyle yaz aylarının favorisi olacak lezzet: Soğuk kadayıf tarifi...

Soğuk baklavanın yerini alan yeni favori tatlı, soğuk kadayıf yaz tatlılarının en güzeli olmaya aday. Özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif bir tatlı alternatifi arayanlar için ideal olan soğuk kadayıf, sütlü şerbetiyle hafif tatlı sevenleri memnun ediyor. Bu tatlı, geleneksel kadayıf lezzetini modern bir dokunuşla sunarak damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.