Pratikliğiyle yaz aylarının favorisi olacak lezzet: Soğuk kadayıf tarifi...
Soğuk baklavanın yerini alan yeni favori tatlı, soğuk kadayıf yaz tatlılarının en güzeli olmaya aday. Özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif bir tatlı alternatifi arayanlar için ideal olan soğuk kadayıf, sütlü şerbetiyle hafif tatlı sevenleri memnun ediyor. Bu tatlı, geleneksel kadayıf lezzetini modern bir dokunuşla sunarak damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.
Soğuk kadayıfın ferahlatıcı tadı ve sağlıklı içeriğiyle, hem göz dolduran hem de damakları şenlendiren bir lezzet deneyimi yaşamak mümkün. Peki, pratikliğiyle yaz aylarının favorisi olacak olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte soğuk kadayıf tarifi...
SOĞUK KADAYIF TARİFİ
Malzemeler:
450 gram taze kadayıf
250 gram tereyağı
1 su bardağı dövülmüş ceviz
Sütlü şerbeti için:
1 litre süt
3,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
Üzeri için:
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 yemek kaşığı kakao
100 gram bitter çikolata (rendelenmiş)
3 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
SOĞUK KADAYIF YAPILIŞI
Kadayıfın şerbeti için; süt, şeker ve vanilini ocakta bir taşım kaynatın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Taze kadayıfın üzerine eritilmiş tereyağını ekleyip nazikçe karıştırırarak elinizle tel tel ayırın.
Yağladığınız kadayıfın yarısını kenara alıp, diğer yarısını dikdörtgen borcama yayın.
Üzerine bir bardağın altıyla bastırarak sıkıştırın ve ceviz serpin.
Ardından kadayıfın diğer yarısını eşit şekilde üzerine yerleştirin.
Tekrar bardak altıyla bastırdıktan sonra 190 derece fırında 25 dakika, kızarana dek pişirin.
Fırından çıkan tatlının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti üzerine gezdirin.
Tatlıyı buzdolabında en az 2 saat bekletin.
Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri, kakao karışımını serpiştirin.
Ardından rendelenmiş çikolata ve toz Antep fıstığı ile süsleyip servis edin.
Afiyet olsun!
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