İtalyan mutfağından glütensiz bir lezzet: Torta caprese tarifi
Torta Caprese, sade görünümünün altında yoğun lezzetler barındıran bir İtalyan klasik tatlısıdır. Peki, İtalyan mutfağından glütensiz bir lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes torta caprese tarifi...
İtalyan mutfağının klasik ve zamansız tatlılarından biri olan Torta Caprese, özellikle çikolata severlerin vazgeçilmezi. Adını İtalya’nın Caprese Adası’ndan alan bu nefis kek, un kullanılmadan hazırlanmasıyla glütensiz tatlı arayanlar için ideal bir seçenek sunar. Yoğun çikolata aroması, badem unu ile buluşarak ortaya hem sade hem de zarif bir lezzet çıkarır. tatlısıdır. Peki, İtalyan mutfağından glütensiz bir lezzet olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes torta caprese tarifi...
TORTA CAPRESE TARİFİ
Malzemeler
200 gram bitter çikolata
200 gram tereyağı
200 gram toz badem (badem unu)
200 gram toz şeker
5 adet yumurta
1 tatlı kaşığı vanilin
Bir tutam tuz
Üzeri için:
Pudra şekeri
TORTA CAPRESE YAPILIŞI
Bitter çikolatayı küçük parçalara bölün ve tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin.
Elde ettiğiniz karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Yumurtaların aklarını ve sarılarını dikkatlice ayırın.
Yumurta sarılarını toz şekerin yarısıyla birlikte çırpın.
Karışım krema kıvamına geldiğinde içerisine vanilin ve soğuyan çikolata-tereyağı karışımını ekleyin.
Ardından toz bademi de ilave ederek karıştırın.
Yumurta aklarını bir tutam tuzla birlikte çırparak kar haline getirin.
Kalan toz şekeri azar azar ekleyerek parlak ve sert bir kıvam elde edin.
Çikolatalı karışıma yumurta aklarını yavaşça spatula yardımıyla söndürmeden karıştırarak yedirin.
Hazırladığınız karışımı yağlanmış ve tabanına yağlı kağıt serilmiş kelepçeli kalıba dökün.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Kürdan testiyle içinin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Fırından çıkan keki oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Üzerine pudra şekeri serpiştirerek dilimleyin ve servis edin.
Afiyet olsun!
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