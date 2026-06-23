Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan mutfağından sofralara: Kolay panini tarifi

İtalyan mutfağından sofralara: Kolay panini tarifi

23.06.2026 00:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İtalyan mutfağından sofralara: Kolay panini tarifi

İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan panini, çıtır ekmeği ve zengin iç harcıyla günün her öğününde tercih edilebiliyor. Evde kolayca hazırlanabilen panini tarifi, farklı malzemelerle kişisel damak zevkine göre de uyarlanabiliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İtalya’dan dünyaya yayılan panini, özellikle hızlı ve doyurucu bir öğün arayanların favorileri arasında yer alıyor. Geleneksel olarak özel ızgaralarda hazırlanan bu sandviç, ekmeğin bastırılarak kızartılması sayesinde dışı kıtır, içi ise yumuşak bir lezzet sunuyor. Peynir, sebze, et ürünleri veya çeşitli soslarla hazırlanabilen panini, kahvaltıdan akşam atıştırmalığına kadar farklı zamanlarda tüketilebiliyor.

MALZEMELER

  • 2 adet panini ekmeği veya küçük sandviç ekmeği
  • 4 dilim mozzarella veya kaşar peyniri
  • 4-5 dilim füme et, hindi füme veya salam (isteğe bağlı)
  • 1 adet domates
  • Birkaç yaprak roka veya marul
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı pesto sos veya hardal
  • Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle panini ekmeklerini ortadan ikiye kesin. İç kısmına zeytinyağı ve tercih ettiğiniz sosu sürün. Ardından peynir, domates dilimleri, yeşillikler ve kullanacağınız et ürünlerini ekmeğin içine yerleştirin.

Hazırladığınız sandviçi tost makinesine veya ızgaraya alın. Ekmek dışı kızarıp peynir eriyene kadar birkaç dakika pişirin. Daha çıtır bir doku için üzerine hafif baskı uygulayabilirsiniz.

Sıcak servis edilen paniniyi dilerseniz patates kızartması, salata veya içecekle birlikte tüketebilirsiniz.

İlgili Konular: #italyan mutfağı #panini

İlgili Haberler

Yaz sofralarına ferahlık katacak lezzet: Karpuz salatası tarifi
Yaz sofralarına ferahlık katacak lezzet: Karpuz salatası tarifi Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, bu kez salata olarak sofralara geliyor. Beyaz peynir, taze yeşillikler ve karpuzun bir araya geldiği bu pratik tarif, sıcak günlerde hafif ve ferahlatıcı bir alternatif sunuyor.
Meksika mutfağının doyurucu lezzeti: Tavuklu burrito tarifi
Meksika mutfağının doyurucu lezzeti: Tavuklu burrito tarifi Yumuşak tortilla ekmeğinin içerisinde tavuk, sebze ve çeşitli soslarla hazırlanan tavuklu burrito, pratik ve doyurucu bir öğün arayanların favorileri arasında yer alıyor. Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan burrito, evde de kolayca hazırlanabiliyor.
İspanyol mutfağının gözdesi Gambas al Ajillo tarifi
İspanyol mutfağının gözdesi Gambas al Ajillo tarifi İspanyol mutfağının en sevilen tapas tariflerinden biri olan Gambas al Ajillo, bol sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan karideslerin eşsiz uyumunu sunuyor. Pratik hazırlanışı ve yoğun aromasıyla dikkat çeken bu tarif, deniz ürünü sevenlerin favorileri arasında yer alıyor.