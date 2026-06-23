İtalyan mutfağından sofralara: Kolay panini tarifi

İtalya’dan dünyaya yayılan panini, özellikle hızlı ve doyurucu bir öğün arayanların favorileri arasında yer alıyor. Geleneksel olarak özel ızgaralarda hazırlanan bu sandviç, ekmeğin bastırılarak kızartılması sayesinde dışı kıtır, içi ise yumuşak bir lezzet sunuyor. Peynir, sebze, et ürünleri veya çeşitli soslarla hazırlanabilen panini, kahvaltıdan akşam atıştırmalığına kadar farklı zamanlarda tüketilebiliyor.

MALZEMELER

2 adet panini ekmeği veya küçük sandviç ekmeği

4 dilim mozzarella veya kaşar peyniri

4-5 dilim füme et, hindi füme veya salam (isteğe bağlı)

1 adet domates

Birkaç yaprak roka veya marul

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pesto sos veya hardal

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Öncelikle panini ekmeklerini ortadan ikiye kesin. İç kısmına zeytinyağı ve tercih ettiğiniz sosu sürün. Ardından peynir, domates dilimleri, yeşillikler ve kullanacağınız et ürünlerini ekmeğin içine yerleştirin.

Hazırladığınız sandviçi tost makinesine veya ızgaraya alın. Ekmek dışı kızarıp peynir eriyene kadar birkaç dakika pişirin. Daha çıtır bir doku için üzerine hafif baskı uygulayabilirsiniz.

Sıcak servis edilen paniniyi dilerseniz patates kızartması, salata veya içecekle birlikte tüketebilirsiniz.