Meksika mutfağının doyurucu lezzeti: Tavuklu burrito tarifi

Burrito, Meksika mutfağına özgü tortilla ekmeğinin çeşitli malzemelerle doldurulup sarılmasıyla hazırlanan bir yemektir. Tavuklu versiyonu ise protein açısından zengin içeriği ve lezzetli baharatlarıyla öne çıkar.

Öğle veya akşam yemeklerinde tercih edilen tavuklu burrito, yanında yoğurtlu soslar veya salatayla servis edildiğinde dengeli bir öğün sunar.

TAVUKLU BURRİTO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tavuk harcı için:

500 gram tavuk göğsü

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Diğer malzemeler:

4 adet büyük tortilla ekmeği

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet domates

Marul yaprakları

Yoğurtlu veya acı sos

TAVUKLU BURRİTO NASIL YAPILIR?

Tavuk göğsü küçük küpler halinde doğranır. Tavada sıvı yağ kızdırıldıktan sonra tavuklar eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilir.

Yemeklik doğranmış soğanlar ve jülyen doğranmış biberler tavaya ilave edilir. Sebzeler yumuşayana kadar kavrulduktan sonra kimyon, toz kırmızı biber, tuz ve karabiber eklenir.

Tortilla ekmekleri kısa süre tavada veya fırında ısıtılır. Her tortilla ekmeğinin ortasına marul yaprakları yerleştirilir. Üzerine tavuklu harç, doğranmış domates ve rendelenmiş kaşar peyniri eklenir.

Malzemeler yerleştirildikten sonra tortilla kenarları içe doğru katlanır ve sıkıca sarılır.

Hazırlanan burritolar isteğe bağlı olarak tavada birkaç dakika çevrilerek dış yüzeylerinin hafifçe kızarması sağlanabilir.