Osmanlı mutfağının kültürel lezzeti: Osmanlı Çorbası tarifi
Osmanlı mutfağının zenginliği, sadece ana yemeklerde değil, çorba çeşitlerinde de kendini gösterir. Osmanlı Çorbası, tarih kokan mutfağın geleneksel lezzetlerinden biri olup, hem doyurucu hem de besleyicidir. İşte sofralarınıza geçmişin zarafetini taşıyacak Osmanlı Çorbası’nın tarifi!
Osmanlı Çorbası, farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu yoğun ve zengin lezzetiyle tarihin mutfak kültürünü günümüze taşıyor. Çorba, özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak ve sofralarınıza zarafet katacak bir seçenek.
OSMANLI ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
- 1 çay bardağı pirinç
- 1 adet kuru soğan (küçük doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 6 su bardağı et suyu veya tavuk suyu
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı
- Tencereye tereyağını ekleyin ve eritin. Ardından küçük doğranmış soğanı ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
- Kavrulan soğanların üzerine unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Unun renginin hafifçe koyulaşmasına izin verin.
- Tencereye et suyunu (veya tavuk suyu) yavaşça eklerken sürekli karıştırın. Bu, çorbanın topaklanmasını önleyecektir.
- Haşlanmış nohut, yeşil mercimek ve pirinci tencereye ekleyin. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve limon suyunu ilave edin. Çorba kaynamaya başladığında altını kısın ve 15-20 dakika pişirin.
- Pişme işlemi tamamlanmaya yakın, kuru naneyi çorbanın üzerine serpin ve bir kez karıştırın.
- Çorbayı sıcak olarak kaselere paylaştırın. Üzerine isteğe bağlı olarak eritilmiş tereyağı ve kırmızı toz biber dökerek servis edin. Yanında taze ekmek ile mükemmel bir uyum yakalayacaktır.
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