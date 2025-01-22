Osmanlı mutfağının kültürel lezzeti: Osmanlı Çorbası tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 23:10

Güncelleme: 22.01.2025 - 23:10

Osmanlı Çorbası, farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu yoğun ve zengin lezzetiyle tarihin mutfak kültürünü günümüze taşıyor. Çorba, özellikle soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak ve sofralarınıza zarafet katacak bir seçenek.

OSMANLI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 çay bardağı pirinç

1 adet kuru soğan (küçük doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

6 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı