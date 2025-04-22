Akşam beş çayları için vazgeçilmez olacak: Fransız usulü ekler tarifi

Fransa'nın zarif tatlı kültürünün simgelerinden biri olan ekler, çıtır hamuru ve ipeksi kremasıyla tatlı severlerin gönlünü fethediyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz klasik bir Fransız ekler tarifi!

Akşam beş çayları için vazgeçilmez olacak: Fransız usulü ekler tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 19:53

Fransız mutfağı, dünya gastronomisinin en zarif lezzetlerine ev sahipliği yapar. Bu lezzetlerden biri de, hem şık sunumuyla hem de hafif yapısıyla öne çıkan eklerdir. İçindeki vanilyalı pastacı kreması ve üzerindeki çikolata sosuyla adeta bir şölen sunan bu tatlıyı evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. İşte adım adım klasik ekler tarifi...

EKLER TARİFİ

Hamur için:

  • 1 su bardağı su
  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 4 adet yumurta

Pastacı kreması için:

  • 2 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 4 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilin

Çikolata sosu için:

  • 100 gram bitter çikolata
  • 100 ml krema

Yapılışı:

Hamurun hazırlanışı:

  1. Bir tencerede su, tereyağı, tuz ve şekeri kaynama noktasına getirin.
  2. Kaynayınca unu ekleyip hızlıca karıştırın ve hamur toparlanana kadar pişirin.
  3. Hamuru ocaktan alıp 5 dakika dinlendirin. Ardından yumurtaları teker teker ekleyerek iyice çırpın.
  4. Hamuru sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serili tepsiye ekler şeklinde sıkın.
  5. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika altın rengini alana kadar pişirin.

Pastacı kremasının hazırlanışı:

  1. Bir kasede yumurta sarıları, şeker, un ve nişastayı çırpın.
  2. Sütü bir tencerede ısıtın, kaynamadan hemen önce ocaktan alın.
  3. Sıcak sütü yavaş yavaş yumurtalı karışıma ekleyerek karıştırın.
  4. Karışımı tekrar tencereye alın ve koyulaşana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
  5. Ocaktan alınca vanilini ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın.

Çikolata sosunun hazırlanışı:

  1. Kremayı ısıtın, kaynamadan ocaktan alın.
  2. İçine doğranmış çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Eklerin birleştirilmesi:

  1. Soğuyan ekler hamurlarını enlemesine kesin veya içlerini delerek pastacı kreması ile doldurun.
  2. Üzerlerini hazırladığınız çikolata sosuna batırarak kaplayın.
  3. Buzdolabında hafifçe dinlendirdikten sonra servis yapın.

Etiketler: #tarif #Ekler tarifi #fransız mutfağı

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