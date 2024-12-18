Uzak Doğu’nun sıradışı tatlısı: Mochi Dondurması tarifi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:35

Güncelleme: 18.12.2024 - 12:35

Uzak Doğu mutfağı, tatlı çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Ancak, Mochi Dondurması gibi hem ilginç yapılışı hem de farklı tadıyla öne çıkan bir tatlı bulmak zordur. Japon mutfağından çıkan bu zarif tatlı, pirinç unundan yapılan yumuşacık mochi hamurunun içine saklanan dondurmayla hazırlanır. İşte bu egzotik tatlının malzemeleri ve yapımı!

Mochi Dondurması tarifi

Malzemeler:

Mochi Hamuru İçin:

1 su bardağı yapışkan pirinç unu (glutinous rice flour)

1/4 su bardağı şeker

3/4 su bardağı su

1/4 su bardağı mısır nişastası (tepsiye serpmek için)

Dolgu İçin:

8-10 top vanilyalı, çilekli veya yeşil çaylı dondurma (isteğe bağlı başka tatlar da seçebilirsiniz)

Yapılış