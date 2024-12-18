Uzak Doğu’nun sıradışı tatlısı: Mochi Dondurması tarifi
Japonya’dan dünyaya yayılan Mochi dondurması, pirinç hamuru ve dondurmanın bir araya geldiği eşsiz bir tatlıdır. Hem hafif yapısıyla hem de egzotik sunumuyla tatlı tutkunlarını büyüleyen bu lezzet, Uzak Doğu mutfağının zarif bir temsilcisidir.
Uzak Doğu mutfağı, tatlı çeşitliliğiyle de dikkat çeker. Ancak, Mochi Dondurması gibi hem ilginç yapılışı hem de farklı tadıyla öne çıkan bir tatlı bulmak zordur. Japon mutfağından çıkan bu zarif tatlı, pirinç unundan yapılan yumuşacık mochi hamurunun içine saklanan dondurmayla hazırlanır. İşte bu egzotik tatlının malzemeleri ve yapımı!
Mochi Dondurması tarifi
Malzemeler:
Mochi Hamuru İçin:
- 1 su bardağı yapışkan pirinç unu (glutinous rice flour)
- 1/4 su bardağı şeker
- 3/4 su bardağı su
- 1/4 su bardağı mısır nişastası (tepsiye serpmek için)
Dolgu İçin:
- 8-10 top vanilyalı, çilekli veya yeşil çaylı dondurma (isteğe bağlı başka tatlar da seçebilirsiniz)
Yapılış
- Dondurmayı bir kaşık yardımıyla küçük toplar halinde şekillendirin. Topları yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin ve iyice donmaları için dondurucuya koyun.
- Bir kaseye pirinç unu, şeker ve suyu koyup pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Karışımı mikrodalgada yüksek sıcaklıkta 2 dakika 30 saniye boyunca pişirin. Karışım yapışkan ve yoğun bir kıvam almalıdır.
- Tezgaha mısır nişastası serpin. Mochi hamurunu tezgaha alın ve üzerini de hafifçe nişastalayarak bir merdane yardımıyla yaklaşık 0.5 cm kalınlığında açın.
- Hamuru yuvarlak kurabiye kalıbıyla kesin.
- Donmuş dondurma toplarını, hazırladığınız mochi hamurunun ortasına koyun. Hamuru dikkatlice dondurmanın etrafına sararak kapatın. Açılan yerleri parmaklarınızla bastırarak sıkıştırın.
- Mochi dondurmalarını yağlı kağıda sararak tekrar dondurucuya koyun. Servis yapmadan önce 10 dakika dışarıda bekleterek hafifçe yumuşamasını sağlayın.
Etiketler: #tarif #uzak doğu mutfağı #uzak doğu #tatlı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Üç isme ihraç yolu
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- ‘Eski bakan istiyor, tahliye edin’
- ‘Bunun sonu tek başına iktidardır’
- 'Bu girişim, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını...'
- MHP'den 'Kürtçe' izni
- Trump övüyor mu? Yoksa...