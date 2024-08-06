İtalya'nın hafif lezzeti: Panzanella salatası tarifi

İtalyan mutfağının az bilinen ama çok lezzetli bir yemeği olan Panzanella, taze sebzeler ve bayat ekmekle hazırlanan bir salatadır. İşte, Panzanella salatası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:47
İtalya'nın hafif lezzeti: Panzanella salatası tarifi
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İtalyan mutfağı, pizza ve makarna gibi ünlü yemekleriyle tanınsa da, keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli lezzeti barındırır. Bunlardan biri de, Toskana bölgesine özgü olan Panzanella salatasıdır. Bayat ekmek ve taze sebzelerle hazırlanan bu hafif ve ferahlatıcı salata, özellikle yaz aylarında mükemmel bir öğün alternatifi sunar. İşte, Panzanella salatası tarifi...

PANZANELLA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 4 dilim bayat ekmek (küp doğranmış)
  • 4 büyük domates (doğranmış)
  • 1 salatalık (doğranmış)
  • 1 kırmızı soğan (ince doğranmış)
  • 1 sarı veya kırmızı biber (doğranmış)
  • 1/4 su bardağı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 demet taze fesleğen (doğranmış)
  • Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Yapılışı

  1. Bayat ekmek küplerini bir kaseye alın ve üzerine biraz su serpiştirerek hafifçe nemlendirin. Ekmekleri 10 dakika dinlendirin, ardından fazla suyunu sıkın.
  2. Büyük bir salata kasesinde doğranmış domates, salatalık, kırmızı soğan ve biberi bir araya getirin.
  3. Ekmek küplerini de kaseye ekleyin ve karıştırın.
  4. Küçük bir kasede zeytinyağı, kırmızı şarap sirkesi ve ezilmiş sarımsağı karıştırarak bir sos hazırlayın. Sosu salatanın üzerine gezdirin.
  5. Tuz ve karabiber ile tatlandırın ve taze fesleğen yaprakları ile süsleyin.
  6. Salatanın lezzetlerinin birbirine karışması için 15-20 dakika dinlendirin.
  7. Soğuk olarak servis edin ve afiyetle yiyin.

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