İtalya'nın hafif lezzeti: Panzanella salatası tarifi

Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:47

Güncelleme: 06.08.2024 - 11:47

İtalyan mutfağı, pizza ve makarna gibi ünlü yemekleriyle tanınsa da, keşfedilmeyi bekleyen birçok gizli lezzeti barındırır. Bunlardan biri de, Toskana bölgesine özgü olan Panzanella salatasıdır. Bayat ekmek ve taze sebzelerle hazırlanan bu hafif ve ferahlatıcı salata, özellikle yaz aylarında mükemmel bir öğün alternatifi sunar. İşte, Panzanella salatası tarifi...

PANZANELLA SALATASI TARİFİ

Malzemeler

4 dilim bayat ekmek (küp doğranmış)

4 büyük domates (doğranmış)

1 salatalık (doğranmış)

1 kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 sarı veya kırmızı biber (doğranmış)

1/4 su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 demet taze fesleğen (doğranmış)

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Yapılışı