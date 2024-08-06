Kahvaltılara çok yakışan enfes sos: Muhammara tarifi...

Yöreden yöreye farklılık gösteren ve içine eklenen baharatların çeşitliliği ile zenginleşen muhammara, "Acuka" ve "Acıka" olarak da bilinir. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu enfes sos nasıl yapılır? İşte, muhammara tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:46
Kahvaltılara çok yakışan enfes sos: Muhammara tarifi...
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Kafkas kökenli bu lezzet, özellikle kahvaltılarda sofralara renk katar. Pratik hazırlanışı sayesinde pazar kahvaltıları için ideal olan muhammara, farklı kültürlerin damak tadını bir araya getirerek herkesin beğenisini kazanır. Baharatların ve malzemelerin uyumu, bu tarife eşsiz bir lezzet ve aroma kazandırır. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu enfes sos nasıl yapılır? İşte, muhammara tarifi...

MUHAMMARA TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı domates salçası

1 su bardağı biber salçası

1 su bardağı sızma zeytinyağı

2 su bardağı ekmek kırıntısı

1 su bardağı ceviz içi

6 diş sarımsak

2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 çay kaşığı pul biber

Süslemek için:

1-2 dal dereotu (ayıklanmış)

3-4 parça ceviz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

MUHAMMARA YAPILIŞI

Mutfak robotuna; salçaları, ekmek kırıntısını, zeytinyağını, cevizi, soyulmuş sarımsakları ve baharatları ekleyin. 

Ardından robotu çalıştırın.

Tüm malzemeleri püre haline gelene dek çekin.

Tüm malzemelerin homojen bir şekilde karıştığını görünce robotu durdurun. 

İrili ufaklı ceviz parçaları kalması daha da güzel olur.

Nar ekşisi ile süsleyin.

Ceviz parçaları serpin.

Dereotunu da ekledikten sonra kızarmış ekmeğinizle muhammaranın tadını çıkarın. 

Afiyet olsun!


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