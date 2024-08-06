Uzak Doğu'nun saklı lezzeti: Okonomiyaki tarifi

Yayınlanma: 06.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 06.08.2024 - 10:52

Japon mutfağı, dünya genelinde sushi ve ramen gibi ünlü yemeklerle tanınsa da, keşfedilmeyi bekleyen birçok lezzet barındırır. Bunlardan biri de, sebzeler ve deniz ürünleri ile hazırlanan, lezzetli ve doyurucu bir Japon krepi olan okonomiyakidir. İşte, Okonomiyaki tarifi...

OKONOMİYAKİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı un

1/2 su bardağı su

2 yumurta

2 su bardağı ince doğranmış lahana

1/2 su bardağı ince doğranmış yeşil soğan

1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

100 gram karides veya kalamar (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı tenkasu (tempura kırıntıları) (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı okonomiyaki sosu (veya Worcestershire sosu)

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Bonito (balık) pulları (isteğe bağlı)

Nori (deniz yosunu) tozu (isteğe bağlı)

Yapılışı