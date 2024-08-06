Uzak Doğu'nun saklı lezzeti: Okonomiyaki tarifi
Japon mutfağının az bilinen ama çok lezzetli bir yemeği olan okonomiyaki, sebzeler ve deniz ürünleri ile hazırlanan bir çeşit krep ya da pankektir. İşte, Okonomiyaki tarifi...
Japon mutfağı, dünya genelinde sushi ve ramen gibi ünlü yemeklerle tanınsa da, keşfedilmeyi bekleyen birçok lezzet barındırır. Bunlardan biri de, sebzeler ve deniz ürünleri ile hazırlanan, lezzetli ve doyurucu bir Japon krepi olan okonomiyakidir. İşte, Okonomiyaki tarifi...
OKONOMİYAKİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı un
- 1/2 su bardağı su
- 2 yumurta
- 2 su bardağı ince doğranmış lahana
- 1/2 su bardağı ince doğranmış yeşil soğan
- 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç
- 100 gram karides veya kalamar (isteğe bağlı)
- 1/4 su bardağı tenkasu (tempura kırıntıları) (isteğe bağlı)
- 1/4 su bardağı okonomiyaki sosu (veya Worcestershire sosu)
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Bonito (balık) pulları (isteğe bağlı)
- Nori (deniz yosunu) tozu (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Bir karıştırma kabında un, su ve yumurtaları iyice çırpın. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.
- Doğranmış lahana, yeşil soğan, havuç ve deniz ürünlerini hamura ekleyin. Tenkasu kullanıyorsanız onu da ekleyin ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.
- Bir tavayı orta ateşte ısıtın ve sıvı yağı ekleyin. Yağ ısındıktan sonra, karışımı tavaya dökün ve krep şeklinde yayın.
- Krebi altın rengini alana kadar yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Ardından dikkatlice çevirin ve diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.
- Pişen okonomiyaki'yi bir tabağa alın. Üzerine okonomiyaki sosunu ve mayonezi gezdirin.
- İsteğe bağlı olarak, bonito pulları ve nori tozu ile süsleyin.
- Sıcak olarak servis edin ve afiyetle yiyin.
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