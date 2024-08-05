Kendine hayran bıraktıran enfes yancı lezzet: Ballı hardallı fırın patates tarifi...

Yayınlanma: 05.08.2024 - 21:10

Güncelleme: 05.08.2024 - 21:10

Tatlı ve tuzlu lezzetlerin mükemmel uyumunu bir araya getiren bu tarif, hem basit hazırlama süreci hem de tatmin edici sonuçlarıyla mutfaklarınıza yeni bir soluk getirecek. Patatesin çıtır dış yüzeyi ve yumuşacık içi, patates severlerin gönlünde adeta bir taht kuracak. Özellikle tatlı ve tuzlu tatların dengeli birleşimini arayanlar için ideal bir seçenek olan bu tarif, hem günlük yemeklerde hem de özel davetlerde tercih edilebilecek bir lezzet sunuyor. Peki, kendine hayran bıraktıran bu enfes yancı lezzet nasıl yapılır? İşte, ballı hardallı fırın patates tarifi...

BALLI HARDALLI FIRIN PATATES TARİFİ

Malzemeler:

8 adet patates

2 yemek kaşığı hardal

3 yemek kaşığı bal

3 adet limon

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

10 diş sarımsak

5 dal dağ kekiği

BALLI HARDALLI FIRIN PATATES YAPILIŞI

Patatesleri soyup iri elma dilim şeklinde kesin.

Soğuk su dolu tencereye koyup üzerine bolca tuz ekleyin.

Tencereye ocağa alıp yüksek ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynama başladıktan sonra 10 dakika patatesleri haşlayıp süzün.

Patatesler haşlanırken bir kasede hardal, bal, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi çırparak karıştırıp sos haline getirin.

Sıcak patatesleri fırın tepsisine alıp üstlerine sosu, ince dilimlenmiş sarımsakları ve teze kekikleri koyup harmanlayın.

Patatesleri önceden ısıtılmış 190-200 derecelik sıcak fırında dışları renk alana kadar 30-35 dakika pişirin ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!