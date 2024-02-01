Baklava hangi ülkeye ait? Baklavanın ağız sulandıran tarifi ile birlikte tarihi

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:05

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:05

Baklava, Türk mutfağı tarihine önemli katkıda bulunan geleneksel bir tatlıdır. Baklavanın tam tarihi belli olmasa da Osmanlı İmparatorluğu’nun mutfağından Orta Doğu ve Güney Avrupa’ya yayıldığı düşünülmektedir.

Baklava hakkında Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinden çeşitli öyküler ve efsaneler mevcuttur. Bunlardan biri, Orta Asya’dan Türkler, Anadolu’ya göç ederken yanlarında getirdikleri hamur sacı ile çeşitli hamur işi yemekler yaptığı düşünülür. Bu yüzden Türklerin hamur işinde ustalaştıkları iddia edilir.

BAKLAVA TARİFİ

Osmanlı mutfağındaki baklava, ince yufka tabakaları arasına dövülmüş ceviz, fıstık veya badem konularak hazırlanır ve ardından şeker veya bal ile tatlandırılır. Bu lezzetli tatlı, geleneksel olarak bayramlarda, düğünlerde ve özel günlerde sunulan bir yemek olmuştur. Günümüzde de baklava, Türk mutfağının önemli bir parçası olarak dünya genelinde popülerliğini sürdürmektedir.

Malzemeler

1 paket baklavalık yufka (isteğe bağlı olarak evde ince yufka açabilirsiniz)

İç harç için gerekli malzemeler

2 su bardağı dövülmüş ceviz, fıstık veya badem

1 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Şerbet için gerekli malzemeler

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1-2 damla limon suyu

Yapılış

Fırını önceden 180 dereceye ısıtın. Baklavalık yufkaları tezgaha serin ve üzerine temiz bir bez örtün, kurumaması için. İç harcı için, dövülmüş ceviz, fıstık veya bademi bir kasede tereyağı, toz şeker ve tarçın ile karıştırın. Yufkanın birini tezgaha serin ve üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla sürün. İkinci yufkayı üzerine serin ve ona da tereyağı sürün. Bu işlemi 5-6 kat yufka bitene kadar tekrarlayın. Yufkaların üzerine iç harcı serpiştirin. Yufkaları rulo şeklinde sarın ve bu ruloyu yağlı kağıt serili bir tepsiye yerleştirin. Ruloyu bıçakla istediğiniz kalınlıkta dilimleyin. Fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin (yaklaşık 30-40 dakika). Bu sırada şerbeti hazırlamak için su, toz şeker ve limon suyunu bir tencerede kaynatın ve kaynadıktan sonra 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya devam ettirin. Fırından çıkan sıcak baklavayı, üzerine sıcak şerbeti dökün. Baklava, şerbeti çekene kadar bekletildikten sonra servise hazırdır.

Baklava yaparken, yufka katmanlarını arasına tereyağı sürmek önemlidir. Ayrıca, baklavanın sıcak olması ve şerbetin soğuk olması, şerbetin daha iyi çekilmesini sağlar.