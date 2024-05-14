İtalya'nın zengin mutfağının en lezzetlisi: Osso Buco tarifi

Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:56

Güncelleme: 14.05.2024 - 09:56

İtalya'nın zengin mutfak kültüründe, her biri birer lezzet şöleni sunan birçok ikonik yemek bulunmaktadır. Osso Buco, bu şahane lezzetler arasında kendine özgü bir yere sahip olan, dana incikleriyle hazırlanan bir İtalyan klasiğidir. İşte, Osso Buco tarifi...

OSSO BUCO TARİFİ

Malzemeler

4 adet osso buco

100 gr Un

1 adet Soğan

1 adet Havuç

1 adet Kereviz

2 adet Kereviz sapı

4 diş Sarımsak

2 sap Taze Kekik

2 tane Defne Yaprağı

400 gr Domates püresi

2 yemek kaşığı Domates salçası

600 ml Su (elinizde varsa sebze veya et suyuda kullanabilirsiniz)

200 ml Beyaz Şarap(isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı Sıvı Yağ

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Gremolata

Malzemeler

1 adet Limon

2 diş Sarımsak

Yarım bağ Maydanoz

4 yemek kaşığı Zeytinyağı

Yapılış