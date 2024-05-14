İtalya'nın zengin mutfağının en lezzetlisi: Osso Buco tarifi
Yumuşacık dana incikleri, nefis sebzelerle buluşur ve birbirine geçmiş lezzetlerin dansını başlatır. Her bir ısırıkta sizi İtalya'nın güneşli sokaklarına götüren bu yemek, evinizde kolayca hazırlanabilir. İşte, Osso Buco tarifi...
İtalya'nın zengin mutfak kültüründe, her biri birer lezzet şöleni sunan birçok ikonik yemek bulunmaktadır. Osso Buco, bu şahane lezzetler arasında kendine özgü bir yere sahip olan, dana incikleriyle hazırlanan bir İtalyan klasiğidir. İşte, Osso Buco tarifi...
OSSO BUCO TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet osso buco
- 100 gr Un
- 1 adet Soğan
- 1 adet Havuç
- 1 adet Kereviz
- 2 adet Kereviz sapı
- 4 diş Sarımsak
- 2 sap Taze Kekik
- 2 tane Defne Yaprağı
- 400 gr Domates püresi
- 2 yemek kaşığı Domates salçası
- 600 ml Su (elinizde varsa sebze veya et suyuda kullanabilirsiniz)
- 200 ml Beyaz Şarap(isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı Sıvı Yağ
- 1 çay kaşığı Tuz
- 1 çay kaşığı Karabiber
Gremolata
Malzemeler
- 1 adet Limon
- 2 diş Sarımsak
- Yarım bağ Maydanoz
- 4 yemek kaşığı Zeytinyağı
Yapılış
- Unu geniş bir kaba alın ve osso buco ları una bulayın fazla unu silkeleyin.
- Sıvı Yağı tencereye dökün kızdırın ve osso buco ları mühürleyin.
- İyice mühürlendiğiniz osso buco ları bir kenara alın.
- Soğan,sarımsak,havuç,kereviz ve kereviz sapı bütün sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın.
- Sarımsak,kekik ve soğanı tencereye ekliyoruz.Kısık ateş olması önemli.
- Bu sayede soğanın içindeki şeker açığa çıkar ve lezzet katar.Karamelize bir soğan elde edin.
- Havuç,kereviz ve kereviz sapını ekleyin.
- Sote etmeye devam edin.
- Salçayı ekleyin ve iyice dibi tutana kadar kavurun.
- İyice kavurduğuz ürünleri yüksek ateşe alın.
- Şarap kullanmak istiyorsanız bu aşamada ekleyin ve çektirin.Şarap kullanmak istemiyorsanız direkt 11. aşamaya geçin.
- Domates püresi ve defne yaprağını ekleyin.
- Suyu ekleyin.
- Sosunun tuz,karabiber ayarını yapın.
- Osso buco ları sosa ekleyin ve kısık ateşte 2 saat kadar kapağını kapatıp pişirin.
- Etler hazır olduğunda tabaklara alın ve sosun altını açın ve iyice çektirin.
- Çektirdiğiniz sosu süzün.
- Bu aşamada gremolata yapıp sosa ekleme yapacağız.
- Limon kabuğunu ve sarımsağı rende yapın.
- Maydanozu ince kıyım doğrayın.
- Gremolata nın malzemelerinin ürünlerini karıştırın.
- Sosa ekleyin ve hazır.
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