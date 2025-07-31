İtalyanların kahve ve tatlı buluşması: Affogato tarifi

Tatlı mı, kahve mi? İtalya bu ikilemi affogato ile çözüyor. “Boğulmuş” anlamına gelen affogato, sıcak espressoyun bir top dondurmayı eriterek damakta bıraktığı yoğunlukla bilinir. Genellikle yemek sonrası hafif ama aromatik bir kapanış isteyenlerin tercih ettiği bu tatlı, İtalya’da kafelerin klasik menülerinde yer alsa da evde yapımı son derece basittir. Doğru, malzeme seçimiyle, affogato adeta bir şef dokunuşuyla servis edilebilir.

AFFOGATO TARİFİ

Malzemeler

1 top kaliteli vanilyalı dondurma

1 shot (yaklaşık 30 ml) taze çekilmiş sıcak espresso

Yapılışı