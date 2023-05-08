Kefir nedir? Püf noktalarıyla ev yapımı kefir tarifi…

Yayınlanma: 08.05.2023 - 08:13

Güncelleme: 08.05.2023 - 08:13

Kefirin sağlığa birçok yararı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Sütün yararlarının tamamına sahip olmanın yanında, kefir aynı zamanda probiyotik özelliğe sahiptir. Peki kefir nedir? Kefir tanesi nereden alınır? Ev yapımı kefir nasıl yapılır, nasıl saklanır? İşte; püf noktaları ile kefir tarifi…

KEFİR

Malzemeler



100 gram kefir tanesi



2 litre çiğ süt



Yapılışı



Derin bir tencere içerisine sütü alın ve kısık ateşte kaynatmaya başlatın. Süt iyice kaynadığında ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin. Süt ılımaya başladığında üzerinde kaymak oluşur. Bu kaymakları tahta kaşıkla alın. Süt soğuduğunda içerisine kefir tanelerini dökün ve tahta kaşık ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı cam kavanoz içerisine alın ve üzerini bezle örterek, kapatın. Kavanozu oda sıcaklığında 24 saat boyunca saklayın. Bir gün sonra bezi kaldırın, sütün üzerinde pıhtılaşmalar göreceksiniz. Bunları gördüğünüzde kavanozun kapağını kapatın ve buzdolabında bir gece bekletin. Bir gece sonra kefiri plastik süzgeçten ya da tülbentten geçirin ve pıhtılardan arındırın. Hazırladığınız kefiri cam şişelerde ve buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz. Afiyet olsun.

KEFİR TANESİ NEREDEN ALINIR?

Hazır kefir mayası üniversitelerin maya hazırlayan ziraat fakültelerinden, organik ürün satan firmalardan, internet üzerinden satış yapan kefir mayası satıcılarından alabilirsiniz. Ayrıca Organik ürün satışı yapan aktarlardan kefir mayası temin edebilirsiniz.

KEFİR YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kefir tanecikleri canlıdır, haftada 1 kez mayalama için kullanılabilir. Kefir tanelerine iyi bakarsanız artıp büyüyebilirler.



Kullandığınız süt mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır.



Kefiri süzerken kullandığınız süzgeç plastik bir malzemeden yapılmış olmalı, süzerken yardım alacağınız kaşık ise tahta olmalıdır. Aksi takdirde kefir mayası metal bir yüzey ile temas ettiğinde ölür.



En az 24 saat mayalandırma yapılmalı. Kefir taneri içme suyuyla yıkanmalı.

KEFİR MAYASI NASIL SAKLANIR?

Buzdolabında saklama



Süzdüğümüz kefir mayasını cam kavanozda, sütün içine koyarak yaklaşık 10 gün kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.



Derin dondurucuda saklama



Uzun süreli saklamak için ise kefir mayasını dondurabilirsiniz. Mayanızı temiz içme suyu ile yıkayarak temiz bir havluya alın ve buzdolabının dondurucu bölümüne koyarak dondurabilirsiniz.



Kurutarak saklama



İçme suyu ile yıkadığınız kefir mayasını temiz bir havlu üzerine alarak, rengi sararıncaya kadar kurutun. Hava alan bir yerde olursa daha iyi kurur. 2-3 gün içinde tamamen kuruyan kefir mayasını cam bir kavanoza kapağı kapalı şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz.





