Mercimek unu nedir? Mercimek unu ile neler yapılır?

Yayınlanma: 08.05.2023 - 09:26

Güncelleme: 08.05.2023 - 09:26

Mercimek unu, sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte popülerliğini artıran bir besin. Yüksek protein, lif, vitamin ve mineral değerleri sayesinde birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Önümüzdeki yıllarda tahıllardan elde edilen unlar sofralarımızda daha çok yer alacak gibi görünüyor. Siz de mutfağınızda yenilikçi reçeteler denemek istiyorsanız işte mercimek unu tarifi...

MERCİMEK UNUNUN TARİFİ

Malzemeler



Mercimek unu için yeşil, kırmızı veya sarı mercimek ve suya ihtiyacınız var.



Yapılışı



Öncelikle seçtiğiniz mercimeği derin bir kaba aktarıp, üzerini geçecek kadar su ekleyip, bir gece önceden bekletin. Ardından suyunu süzüp, yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine mercimekleri yayın. 100 derecede ısıttığınız fırına tepsiyi yerleştirin. Ara ara fırını açıp mercimekleri kaşık yardımıyla karıştırın. Mercimekler kuruyana kadar bu işlemi tekrarlayın. Yaklaşık 30 dakika içinde kuruyacaktır. Kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Kuruyan mercimekleri fırından çıkarın ve bir süre oda sıcaklığında soğutun. Ardından mutfak robotuna alıp un boyutuna gelecek gibi çekin. İçinde taneler kalabilir, çekilmiş unu bir kez de elekten geçirin.



PÜF NOKTASI:



Mercimek ununu saklamak istiyorsanız, çekilmiş unu tekrar 100 derecede fırına verin. Ara ara karıştırarak nemini alın. Bu işlem için 5-10 dakika yeterli. Fırından çıkan mercimek ununu soğuyunca hava almayacak bir kabın içerisinde saklayabilirsiniz.

MERCİMEK UNU İLE NELER YAPILIR?

Mercimek unlarını farklı yemek tariflerinde kullanabilirsiniz. Özellikle glutensiz, vegan ve sağlıklı beslenen kişiler az karbonhidrat içeriyor ve daha fazla protein sağlıyor. Ekmek, makarna, pizza, çeşitli soslar, krep, mantı, kurabiye gibi beyaz undan yapılan birçok yemeği yapabilirisiniz.



