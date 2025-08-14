Japon mutfağının çıtır harikası: Karides tempura

Japon mutfağının en gözde lezzetlerinden biri olan karides tempura, incecik kaplaması ve hafif çıtır dokusuyla deniz ürünlerini sevenlerin favorisi. İşte enfes karides tempura tarifi...

MALZEMELER

12 adet jumbo karides (ayıklanmış, temizlenmiş, kuyrukları bırakılmış)

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı un (karidesleri kaplamak için)

Tempura Hamuru için:

1 su bardağı buz gibi soğuk soda veya su

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

Kızartma için:

Sıvı yağ

Servis için:

Soya sosu veya tempura sos

YAPILIŞI

Karidesleri tuzlayın ve hafifçe unla kaplayın.

Hamur için buz gibi soda ve yumurta sarısını karıştırın, un ve mısır nişastasını ekleyip hafifçe çırpın. Hamur topaklı kalabilir.

Kızgın yağda, hamura buladığınız karidesleri altın sarısı olana kadar 2-3 dakika kızartın.

Fazla yağını kağıt havluda süzdürün.

Sıcak servis yapın, yanında soya sosu ile sunun.