Boşnak mutfağının enfes lezzeti: Tavuklu Klukuşa tarifi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:28

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:28

Boşnak mutfağı, sade ama lezzetli yemekleriyle Balkan mutfağının en özel köşelerinden birini oluşturur. Tavuklu Klukuşa, un, su ve tuz gibi basit malzemelerle hazırlanan hamurun tavuk suyu ve tereyağı ile birleştiği geleneksel bir yemektir. Hem pratik hem de oldukça besleyici olan bu yemek, özellikle kış aylarında sıcak bir öğün olarak tercih edilir. Eğer Balkan mutfağının lezzetlerini keşfetmek istiyorsanız, Tavuklu Klukuşa tarifi tam size göre!

TAVUKLU KLUKUŞA TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru İçin:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su (kontrollü ekleyin, kıvamına göre ayarlayın)

Tavuk ve Sos İçin:

1 adet tavuk göğsü veya 2 adet tavuk but

5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı