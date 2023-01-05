Kabak spagetti nasıl yapılır?
Görüntüsü ile spagettiyi anımsatan, rengi ve kokusuyla iştah kabartan, kabak sevmeyenleri bile şaşırtacak şahane bir lezzet. Kabak spagetti özellikle diyet yapanların favorisi. Bir çok kafenin menüsünde kendine yer açtı bile…
Sağlıklı ve hafif bir yemek hazırlamak istiyorsanız, tercihinizi kabak spagettiden yana kullanabilirsiniz. Hem makarna yemek, hem kilo almak istemiyorsanız
işte size harika iki tarif…
PEYNİRLİ KABAK SPAGETTİ
Malzemeler:
3 yemek kaşığı beyaz peynir
(sevdiğiniz her çeşit peynir olabililir)
4 adet beyaz kabak veya girit kabağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kuru fesleğen ya da nane
Yapılışı:
Öncelikle kabakların kabuğunu soymadan spiral kesme aparatıyla spagetti şeklinde rendeleyin. Zeytinyağını tavaya alın ve kızdırın. Kabakları ekleyin yüksek ateşte suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Sarımsağı, tuzu ve karabiberi ekleyin. Ocağı kapatın. Kuru nane veya fesleğeni ekleyin. Sıcakken üzerine dilediğiniz peyniri ekleyerek tüketebilirsiniz.
Not: Kabak spagettinizin üzerine ceviz ve yer fıstığıda ekleyebilirsiniz.
KIYMALI KABAK SPAGETTİ
Malzemeler
4 adet kabak
100 gram kıyma
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
Tuz, karabiber, kekik
Yapılışı
Kabakları spiral kesme aparatıyla spagetti şeklinde rendeleyin. Tavaya alın, biraz zeytinyağı, biraz su ve tuzla yüksek ateşte 10 dakika pişirin. Kıyma sosu için, soğanla birlikte kıymayı kavurun. Salçayı ve sarımsakları ilave edin. Baharatları ekleyin, bir kaç dakika daha pişirmeye devam edin. Kabakları tabağa koyup üzerine kıyma sosu ilave edin.
Not: Üzerine yoğurt ekleyerek tüketebilirsiniz.
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