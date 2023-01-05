Kabak spagetti nasıl yapılır?

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:45

Sağlıklı ve hafif bir yemek hazırlamak istiyorsanız, tercihinizi kabak spagettiden yana kullanabilirsiniz. Hem makarna yemek, hem kilo almak istemiyorsanız

işte size harika iki tarif…

PEYNİRLİ KABAK SPAGETTİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı beyaz peynir

(sevdiğiniz her çeşit peynir olabililir)

4 adet beyaz kabak veya girit kabağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kuru fesleğen ya da nane

Yapılışı:

Öncelikle kabakların kabuğunu soymadan spiral kesme aparatıyla spagetti şeklinde rendeleyin. Zeytinyağını tavaya alın ve kızdırın. Kabakları ekleyin yüksek ateşte suyunu salıp çekinceye kadar pişirin. Sarımsağı, tuzu ve karabiberi ekleyin. Ocağı kapatın. Kuru nane veya fesleğeni ekleyin. Sıcakken üzerine dilediğiniz peyniri ekleyerek tüketebilirsiniz.

Not: Kabak spagettinizin üzerine ceviz ve yer fıstığıda ekleyebilirsiniz.

KIYMALI KABAK SPAGETTİ

Malzemeler

4 adet kabak

100 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı

Kabakları spiral kesme aparatıyla spagetti şeklinde rendeleyin. Tavaya alın, biraz zeytinyağı, biraz su ve tuzla yüksek ateşte 10 dakika pişirin. Kıyma sosu için, soğanla birlikte kıymayı kavurun. Salçayı ve sarımsakları ilave edin. Baharatları ekleyin, bir kaç dakika daha pişirmeye devam edin. Kabakları tabağa koyup üzerine kıyma sosu ilave edin.

Not: Üzerine yoğurt ekleyerek tüketebilirsiniz.



