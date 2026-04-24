Kafelerin gözdesinde fit devrim: Yüksek proteinli, şekersiz San Sebastıan Cheesecake tarifi...

Dışı yanık karamel lezzetinde, içi ise akışkan ve ipeksi dokuya sahip o meşhur İspanyol güzeli San Sebastian, son yılların tartışmasız en gözde tatlısı. Ancak klasik tarifindeki yoğun krema ve beyaz şeker, formuna dikkat edenler için bu tatlıyı genellikle "yasaklar" listesine itiyor. İşte dilim dilim yeseniz bile ağırlık yapmayan, kalori bütçenizi sarsmayan enfes tarif...

MALZEMELER

400 gram light labne peyniri (Suyu iyice süzülmüş)

200 gram süzme yoğurt (Daha fazla protein için tatlı lor peyniri ile yarı yarıya karıştırılabilir)

3 adet orta boy yumurta (Oda sıcaklığında)

4-5 yemek kaşığı süzme bal veya organik elma suyu konsantresi (Tatlılık oranını damak tadınıza göre artırabilirsiniz)

1,5 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket vanilya

Üzeri İçin (İsteğe Bağlı):

Benmari usulü eritilmiş %80 bitter çikolata veya taze orman meyveleri sosu

ADIM ADIM TARİF

Derin bir karıştırma kabına sularından tamamen arındırılmış light labne peynirini ve süzme yoğurdu alın. Bir spatula veya tel çırpıcı yardımıyla (mikser kullanmamaya özen gösterin ki içine fazla hava girmesin) kremsi bir doku alana kadar ezerek karıştırın.

Peynirli karışımın içine balı (veya seçtiğiniz sağlıklı alternatifi) ve vanilyayı ekleyip tamamen bütünleşene kadar karıştırmaya devam edin.

Yumurtaları karışıma tek tek ekleyin. İlk yumurtayı ekleyip tamamen yedirmeden diğerine geçmeyin. Yumurtaları eklerken çok hızlı çırpmaktan kaçının; amacımız peyniri sıvılaştırmadan ipeksi bir kıvam elde etmek.

Son olarak mısır nişastasını bir süzgeçten geçirerek (topaklanmaması için) karışıma eleyin ve spatulayla nazikçe alttan üste doğru yedirin.

Küçük boy (18-20 cm) kelepçeli bir fırın kalıbının içini, kenarlardan bolca taşacak şekilde pişirme kağıdıyla buruşturarak kaplayın. (Kağıdı önceden suda hafifçe ıslatıp sıkarsanız kalıba çok daha kolay oturacaktır). Hazırladığınız harcı kalıba dökün ve içindeki hava kabarcıklarının çıkması için kalıbı tezgaha 1-2 kez hafifçe vurun.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstü iyice kızarıp o meşhur yanık görüntüyü alana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin. Fırından çıkardığınızda ortası hafif sallanıyor (jöle gibi) olmalıdır.

Tatlının içinin o kremamsı dokusunu çekmesi için oda sıcaklığında tamamen soğumasını bekleyin. Ardından buzdolabında en az 3-4 saat (ideali bir gece) dinlendirip dilimleyerek servis yapın.