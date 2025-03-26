Kahramanmaraş mutfağının en özel lezzetiyle iftar sofralarınızı renklendirin: Eli böğründe tarifi

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:25

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:25

Geleneksel taş fırınlarda pişirilen "eli böğründe" yemeği, kuzu etiyle hazırlanarak özgün bir lezzet sunuyor. Adını, hazırlık aşamalarında kullanılan aşamaları dizme ve pişirme süreci esnafın elinin kaburgasının çevresinin değiştirilmesi şekil vermesinden yer alıyor. Bu özel yemeğin temel lezzetini ise, kaburga eti ve kuyruk yağı bir araya getirerek benzersiz bir tat profili oluşturuyor. Peki, iftar sofralarınızı renklendirecek bu leziz yemek nasıl yapılır? İşte, enfes eli böğründe tarifi...

ELİ BÖĞRÜNDE TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kuzu eti (tercihen kaburga ya da kemikli et)

3 adet orta boy soğan (halka şeklinde doğranmış)

3-4 adet yeşil biber (doğranmış)

2 adet büyük domates (küp küp doğranmış)

4-5 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı biber salças

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su

ELİ BÖĞRÜNDE YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini geniş bir kaba alın.

Üzerine tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekleyerek eti iyice harmanlayın.

Etlerin, baharatların lezzetini tam anlamıyla içine çekmesi için yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin.

Soğanları halka halka doğrayın ve geniş bir fırın tepsisine dizin.

Ardından, üzerine doğranmış yeşil biberleri ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Sarımsakları da ince ince doğrayarak sebzelerin üzerine serpiştirin.

Dinlendirdiğiniz kuzu etlerini sebzelerin üzerine güzelce yerleştirin.

Eti yerleştirirken, eşit bir dağılım olmasına dikkat edin ki her bir lokmada sebze ve etin lezzeti bir araya gelsin.

Bir kasede biber salçasını zeytinyağı ve su ile karıştırarak bir sos hazırlayın.

Bu sosu, fırın tepsisindeki etlerin ve sebzelerin üzerine gezdirin.

Hazırladığınız tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırına yerleştirin.

Yemeği yaklaşık 2 saat boyunca pişirin.

İlk 1 saat boyunca tepsiyi folyo ile kapatarak pişirin ki etler iyice yumuşasın.

Son yarım saat ise folyoyu açarak yemeğin üzerinin kızarmasını sağlayın.

Fırından çıkan eli Böğründeyi sıcak sıcak servis edin.

Yanında pilav ya da lavaş ekmeği ile sunarak yemeğin lezzetini daha da artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!