Hamur açmadan: Erişte böreği tarifi

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:17

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:17

Eğer börek yapmak istiyor ama hamur açmakla uğraşmak istemiyorsanız, erişte böreği tam size göre! Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, çıtır çıtır dokusuyla sofralarınıza farklı bir tat katacak. Üstelik az malzemeyle kısa sürede hazırlanıyor. İşte hamur açmadan yapabileceğiniz enfes erişte böreği tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı erişte

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı beyaz peynir veya kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Erişteleri haşlayıp süzün ve geniş bir kaba alın.

Ayrı bir kapta yumurta, süt, yoğurt ve sıvı yağı çırpın.

Haşlanmış erişteleri bu karışıma ekleyin ve güzelce karıştırın.

Peyniri ufalayarak içine ekleyin ve baharatları da ilave edin.

Yağlanmış fırın kabına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.