Akşam yemeği sonrası hafif lezzet arayanlara enfes pratik lezzet: Damla sakızlı muhallebi tarifi

Yayınlanma: 25.08.2024 - 18:25

Güncelleme: 25.08.2024 - 18:25

Damla sakızlı muhallebi, Türk mutfağının zarif ve lezzetli tatlılarından biridir. Geleneksel tatlılar arasında özel bir yere sahip olan bu muhallebi, damla sakızının kendine has aromasıyla tatlandırılmıştır. Genellikle özel günlerde veya misafir sofralarında tercih edilen bu tatlı, hafif ve ferah bir lezzet sunar. Yapımı oldukça kolay olan damla sakızlı muhallebi, hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanır. Damla sakızının tatlıya kattığı özgün ve hoş aromayla, tatlı yapımında farklı bir deneyim arayanlar için ideal bir tercihtir. Peki, akşam yemeği sonrası hafif lezzet arayanların tercih edebileceği bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, damla sakızlı muhallebi tarifi...

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı un

3/4 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı damla sakızı (toz halde)

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağı

DAMLA SAKIZLI MUHALLEBİ YAPILIŞI

Sütü tencereye alın.

Üzerine şeker ve unu ekleyip güzelce karıştırın.

Tencereyi ocağa alın.

Sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvam alınca üzerine vanilini ekleyin.

Damla sakını da ezip toz haline getirdikten sonra içine ekleyip karıştırın.

En son tereyağını da ekleyip ocağın altını kapatın.

Muhallebiyi kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına gelince dolaba kaldırın.

2-3 saat dinlendirin.

Dinlenen muhallebiyi dilediğini gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!