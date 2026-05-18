Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes Yunan lezzeti: Çıtır çıtır spanakopita tarifi

18.05.2026 10:06:00
Haber Merkezi
Yunan mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan spanakopita, çıtır yufkaların arasında bol ıspanaklı ve peynirli harcıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte çıtır çıtır spanakopita tarifi...
Yunan mutfağının en özel tariflerinden biri olan spanakopita, incecik çıtır yufkaların bol yeşillikli iç harçla buluştuğu enfes bir börek çeşidi olarak öne çıkıyor. Genellikle beyaz peynir veya feta peyniriyle hazırlanan bu tarif, ıspanağın yumuşak dokusunu kıtır hamurla bir araya getirerek eşsiz bir lezzet sunuyor. İşte çıtır çıtır spanakopita tarifi...

SPANAKOPITA TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

500 gram ıspanak

200 gram beyaz peynir veya feta peyniri

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

Yarım demet dereotu

Tuz

Karabiber

Hamuru için:

5 adet hazır baklavalık yufka

100 gram eritilmiş tereyağı

SPANAKOPITA YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayıp ince ince doğrayın.

Tavada zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanı kavurun.

Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Karışım soğuduktan sonra içine ezilmiş beyaz peynir, yumurta, dereotu ve baharatları ekleyin.

Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı serin. Üzerine tereyağı sürün.

Kat kat yufka dizerek aralarına tereyağı sürün.

Ortasına hazırladığınız iç harcı yayın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde yerleştirip üzerini kapatın.

Dilimleyip üzerine tereyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edin. 

Afiyet olsun!

