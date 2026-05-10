Kahvaltı sofralarına tat katan çıtır lezzet: Patatesli kaşarlı rulo börek tarifi

Çayın yanına hem doyurucu hem de kolay hazırlanabilen bir tarif arıyorsanız patatesli kaşarlı rulo börek tam size göre. İncecik yufkaların arasında baharatlı patates ve eriyen kaşarın buluştuğu bu tarif, özellikle kalabalık sofralarda büyük ilgi görüyor. İster kahvaltıda ister akşam çayında servis edebileceğiniz bu börek, çıtır dokusu ve bol malzemeli iç harcıyla herkesi kendine hayran bırakacak. İşte enfes patatesli kaşarlı rulo börek tarifi...

PATATESLİ KAŞARLI RULO BÖREK TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

3 adet orta boy patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Börek için:

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PATATESLİ KAŞARLI RULO BÖREK YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve ezin.

Tavada sıvı yağ ile ince doğranmış soğanı kavurun.

Ezilmiş patatesleri ekleyin.

Tuz, karabiber ve pul biber ilave edip karıştırın.

Harç ılıdıktan sonra rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

Yufkayı tezgaha serin.

Üzerine süt ve sıvı yağ karışımından sürün.

Yufkayı üçgen parçalara kesin ve geniş kısmına iç harçtan koyun.

Rulo şeklinde sarıp yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!