Kahvaltı sofralarına tropikal dokunuş: Ananas reçeli tarifi

Klasik reçel tariflerinden farklı bir lezzet arayanlar için ananas reçeli, mutfakta yepyeni bir deneyim sunuyor. Kendine özgü aroması, hafif ekşi ve tatlı dengesiyle dikkat çeken ananas; şeker, tarçın ve karanfil dokunuşuyla birleşerek kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden birine dönüşüyor. İşte enfes tadıyla ananas reçeli tarifi...

ANANAS REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet büyük boy olgun ananas

2 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

1 adet çubuk tarçın

3-4 adet karanfil

Yarım çay bardağı su

ANANAS REÇELİ YAPILIŞI

Öncelikle ananasın kabuğunu dikkatlice soyun ve sert orta kısmını çıkarın.

Ardından ananası küçük küpler halinde doğrayın.

Doğradığınız ananasları geniş bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin.

Meyvenin suyunu bırakması için yaklaşık 30 dakika kadar bekletin.

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Reçelin kıvamına göre gerekirse yarım çay bardağı su ilave edebilirsiniz.

Kaynamaya başlayan reçelin içerisine çubuk tarçın ve karanfilleri ekleyerek aromalanmasını sağlayın.

Reçeli kısık ateşte, ananaslar yumuşayıp kıvam yoğunlaşana kadar yaklaşık 40-50 dakika pişirin.

Pişirme işleminin son 5 dakikasında limon suyunu ekleyerek karıştırın.

Bu aşama reçelin daha parlak görünmesini ve şekerlenmemesini sağlar.

Tarçın ve karanfilleri reçelin içerisinden çıkarın.

Hazırladığınız ananas reçelini sıcakken steril kavanozlara doldurun ve kapağını kapatarak ters çevirin.

Soğuduktan sonra kahvaltı sofralarında servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!