Kahvaltı sofranızın yeni yıldızı olacak: Eggs Benedict tarifi

Akışkan poşe yumurta, çıtır füme et ve tereyağlı Hollandez sosun mükemmel uyumu, güne enerjik ve gurme bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. İşte evinizde profesyonel bir şef eli değmişçesine hazırlayabileceğiniz Eggs Benedict rehberi...

EGGS BENEDICT TARİFİ

Malzemeler

2 adet taze yumurta

2 dilim İngiliz muffini (veya kalın kesilmiş ekşi mayalı ekmek)

4 dilim füme et (veya isteğe göre somon füme)

1 yemek kaşığı sirke (poşe yumurta için)

Hollandez Sos İçin:

3 adet yumurta sarısı

125 gr tereyağı (eritilmiş ve tortusu alınmış)

1 yemek kaşığı limon suyu

Bir tutam tuz ve karabiber

Yapılış