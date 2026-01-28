Kahvaltı sofranızın yeni yıldızı olacak: Eggs Benedict tarifi

Akışkan poşe yumurta, çıtır füme et ve tereyağlı Hollandez sosun mükemmel uyumu, güne enerjik ve gurme bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. İşte evinizde profesyonel bir şef eli değmişçesine hazırlayabileceğiniz Eggs Benedict rehberi...
EGGS BENEDICT TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet taze yumurta
- 2 dilim İngiliz muffini (veya kalın kesilmiş ekşi mayalı ekmek)
- 4 dilim füme et (veya isteğe göre somon füme)
- 1 yemek kaşığı sirke (poşe yumurta için)
Hollandez Sos İçin:
- 3 adet yumurta sarısı
- 125 gr tereyağı (eritilmiş ve tortusu alınmış)
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Bir tutam tuz ve karabiber
Yapılış
- Hollandez Sosun Hazırlanışı: Yumurta sarılarını limon suyu ile birlikte ısıya dayanıklı bir kapta çırpın. Kabı, içinde hafif kaynayan su bulunan bir tencerenin üzerine yerleştirin (benmari usulü). Yumurtalar kabarana kadar sürekli çırparak, eritilmiş tereyağını sicim gibi ince ince dökerek sosa yedirin. Sos koyulaşıp kremsi bir hal alınca ocaktan alın; tuz ve karabiberi ekleyin.
- Füme Etlerin Hazırlanması: Füme etleri veya somonları bir tavada çok az çevirerek hafifçe kızartın. Aynı tavada ekmeklerinizi de tereyağı ile çıtırlaştırın.
- Poşe Yumurta Tekniği: Geniş bir tencerede suyu kaynatın ve altını kısın. İçine sirkeyi ekleyin. Suyu bir kaşık yardımıyla döndürerek küçük bir girdap oluşturun. Yumurtayı bir kaseye kırıp nazikçe bu girdabın merkezine bırakın. Akı sarısını tamamen saracak şekilde 3 dakika pişirin ve bir kevgir yardımıyla kağıt havlu üzerine alın.
- Birleştirme: Kızarmış ekmeğin üzerine önce füme eti, ardından poşe yumurtayı yerleştirin. En üste hazırladığınız ılık Hollandez sosu cömertçe dökün.