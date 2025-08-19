Kahvaltı sofrasının yıldızı: Gözleme tarifi

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan gözleme, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İnce açılmış yufkanın içine peynir, patates, ıspanak veya sucuk gibi çeşitli harçlar konularak hazırlanan gözleme, tavada kısa sürede pişirilerek sıcak servis ediliyor. Hem doyurucu hem de pratik olmasıyla öne çıkan kahvaltılık gözleme, farklı iç harçlarla çeşitlendirilerek her damak zevkine hitap ediyor. Peki, kahvaltı sofrasının yıldızı olan bu yemek nasıl yapılıyor? İşte, gözleme tarifi...



Malzemeler

2 adet yufka

1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

1 tutam maydanoz (ince doğranmış)

1 adet haşlanmış patates (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (piştikten sonra sürmek için)

Sıvı yağ (tavayı yağlamak için)

Yapılışı

Peynir ve ince doğranmış maydanozu karıştırın. İsterseniz ezilmiş patatesi de ekleyebilirsiniz. Yufkayı ortadan ikiye kesin. Yarım yufkayı düz bir zemine serin. Yufkanın ortasına iç harçtan koyun ve yufkayı kapatın. Üçgen veya dikdörtgen gözlemeler yapabilirsiniz. Yapışmaz tavayı çok az yağlayın. Orta ateşte gözlemeleri arkalı önlü kızartın. Pişen gözlemelerin üzerine tereyağı sürün ve sıcak servis edin.

İpuçları

İç harcı çeşitlendirebilirsiniz: sucuklu, kaşarlı, ıspanaklı, kıymalı gibi.

Daha hafif olsun isterseniz tavaya hiç yağ koymadan sadece kuru tavada pişirebilirsiniz.

Gözlemeler piştikten sonra üzerine eritilmiş tereyağı sürmek lezzetini artırır.