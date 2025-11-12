Kahvaltıdan akşam yemeğine: Fasulye kavurması tarifi

Karadeniz’in yeşil doğasından sofralara taşınan fasulye kavurması, az malzemeyle hazırlanan ama lezzetiyle fark yaratan bir yemektir. Bölgeden bölgeye farklılık gösterse de temelinde taze fasulyenin tereyağı ve soğanla buluştuğu basit bir tarif yer alır. Protein ve lif açısından zengin olan bu yemek, hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatiftir.
FASULYE KAVURMASI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze fasulye
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı mısır unu (isteğe bağlı, kıvam için)
Yapılışı
- Fasulyeleri hazırlayın: Fasulyeler yıkanır, uç kısımları ayıklanır ve ikiye ya da üçe bölünür.
- Haşlama: Bir tencerede kaynar suya alınır ve 7–8 dakika kadar haşlanır. Ardından süzülüp soğuk sudan geçirilir.
- Soğan ve sarımsağı kavurun: Tavaya tereyağı ve sıvı yağ alınır. İnce doğranmış soğan eklenir, pembeleşince ezilmiş sarımsak ilave edilir.
- Fasulyeleri ekleyin: Haşlanmış fasulyeler tencereye alınır, tuz ve baharatlar eklenir. Orta ateşte karıştırarak 10 dakika kadar kavrulur.
- Kıvam vermek için: Arzuya göre bir yemek kaşığı mısır unu eklenip birkaç dakika daha kavrularak kıvamı artırılabilir.