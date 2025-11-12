Kahvaltıdan akşam yemeğine: Fasulye kavurması tarifi

Karadeniz’in yeşil doğasından sofralara taşınan fasulye kavurması, az malzemeyle hazırlanan ama lezzetiyle fark yaratan bir yemektir. Bölgeden bölgeye farklılık gösterse de temelinde taze fasulyenin tereyağı ve soğanla buluştuğu basit bir tarif yer alır. Protein ve lif açısından zengin olan bu yemek, hem sağlıklı hem de doyurucu bir alternatiftir.

FASULYE KAVURMASI TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze fasulye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı mısır unu (isteğe bağlı, kıvam için)

Yapılışı