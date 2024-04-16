Kahvaltıların lezzetli atıştırmalığı: Peynirli pankek tarifi
Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek, nefis peynirli pankek tarifiyle güne lezzetli bir başlangıç yapın! Hem kolay hem de doyurucu bu tarifi denemek için sabırsızlanacaksınız. İşte, pratik ve lezzetli peynirli pankek tarifi...
Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir ve lezzetli bir kahvaltı, gününüze enerji dolu bir başlangıç yapmanızı sağlar. Hem pratik hazırlanışıyla hem de enfes lezzetiyle peynirli pankek, aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmak için mükemmel bir seçenek olacak. İşte, pratik ve lezzetli peynirli pankek tarifi...
PEYNİRLİ PANKEK TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı ayran
- 2 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı lor peynir
- Yarım kapya biber
- 1 tutam maydonoz
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 1,5 su bardağı un
Yapılış
- Ayran,yumurta, yağı bir kasenin içinde güzelce karıştıralım.
- Üzerine un ,kabartma tozu ve peynir ekleyip karıştıralım.
- Kapya biberi minik doğrayıp ekleyelim.
- Tavayı hafif yağlayıp bir kaşık tavaya döküp,kaşık sırtı ile düzeltelim ve bir tarafı kızarınca diğer yüzünü çevirelim.
- Tavayı her defasında yaglayarak pişirelim.
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