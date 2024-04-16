Kahvaltıların lezzetli atıştırmalığı: Peynirli pankek tarifi

Yayınlanma: 16.04.2024 - 09:52

Güncelleme: 16.04.2024 - 09:52

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir ve lezzetli bir kahvaltı, gününüze enerji dolu bir başlangıç yapmanızı sağlar. Hem pratik hazırlanışıyla hem de enfes lezzetiyle peynirli pankek, aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmak için mükemmel bir seçenek olacak. İşte, pratik ve lezzetli peynirli pankek tarifi...

PEYNİRLİ PANKEK TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ayran

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı lor peynir

Yarım kapya biber

1 tutam maydonoz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Yapılış