Ödem attıran 3 çay tarifi: Tatil sonrası şişkinliklerinizden kolayca kurtulun!

Tatillerde genellikle daha fazla yeme içme eğiliminde oluyoruz ve bu durumda genellikle şişme ve rahatsızlık hissediyoruz. Peki, tatil sonrası şişkinlikten nasıl kurtulabilirsiniz? İşte ödem attıran 3 çay tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 21:27
Ödem attıran 3 çay tarifi: Tatil sonrası şişkinliklerinizden kolayca kurtulun!
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Tatillerde artan yeme içme ile birlikte şişme hissi sık görülen bir durumdur. Eğer ödeminiz olduğunu düşünüyorsanız, doğal yöntemlerle sindirim sisteminizi rahatlatabilir ve ödemi atabilirsiniz. Kolayca bulabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz ödem atıcı çaylar bu konuda size yardımcı olabilir. Peki, tatil sonrası şişkinlikten nasıl kurtulabilirsiniz? İşte ödem attırıcı 3 çay tarifi...

ÖDEM ATTIRICI ÇAY TARİFLERİ

1. Zencefilli ödem söktürücü çay:

Malzemeler:

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı papatya

1 çay kaşığı adaçayı

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı akdiken

Hazırlanışı:

Büyük bir fincana malzemeleri koyun. 

Üzerine kaynamış su ekleyip 10 dakika demlemeye bırakın. 

Ilık olarak için.

2. Rezeneli ödem söktürücü çay:

Malzemeler:

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı rezene

1 çay kaşığı sinameki

1 çay kaşığı keten

1 çay kaşığı ıhlamur

Hazırlanışı:

Büyük bir fincana malzemeleri koyun. 

Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın. 

Maksimum 25 dakikada etkisi azalmadan tüketin.

3. Papatyalı ödem söktürücü çay:

Malzemeler:

1 çay kaşığı papatya

1 çay kaşığı rezene

1 çay kaşığı karnıyarık tohumu

1 çay kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı meyan kökü

Hazırlanışı:

Büyük bir fincana malzemeleri koyun. 

Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın. 

Demlenince süzüp için. 

Yemekten önce içerseniz daha etkilidir. 

Bu çayı soğuk olarak da içebilirsiniz.


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