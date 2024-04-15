Geleneksel Özbek lezzeti: Samsa böreği tarifi...

Samsa Böreği, ince yufka ile hazırlanan ve iç harcında genellikle dana eti, soğan gibi malzemelerin kullanıldığı el açması bir börek çeşididir. Bu yöresel börek, Özbek mutfağının önemli bir parçasıdır. Samsa böreği yapımı oldukça kolaydır ve hem pratik hem de lezzetli bir seçenektir. Geleneksel tarifine sadık kalınarak hazırlanan Samsa, sofralara keyifli bir lezzet sunar ve damakları şenlendirir. Peki, geleneksel Özbek lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte Samsa böreği tarifi...