Geleneksel Özbek lezzeti: Samsa böreği tarifi...
Özbek mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Samsa Böreği, yöresel bir börek çeşidi olarak öne çıkıyor. İnce hamurun içine doldurulan nefis iç harçlarıyla hazırlanan bu börek, geleneksel lezzetlerin en özel örneklerinden biri olarak biliniyor.
Samsa Böreği, ince yufka ile hazırlanan ve iç harcında genellikle dana eti, soğan gibi malzemelerin kullanıldığı el açması bir börek çeşididir. Bu yöresel börek, Özbek mutfağının önemli bir parçasıdır. Samsa böreği yapımı oldukça kolaydır ve hem pratik hem de lezzetli bir seçenektir. Geleneksel tarifine sadık kalınarak hazırlanan Samsa, sofralara keyifli bir lezzet sunar ve damakları şenlendirir. Peki, geleneksel Özbek lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte Samsa böreği tarifi...
SAMSA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
Samsa böreği hamuru için:
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet yumurta
500 ml. su
700 gram un
300 gram tereyağı (eritilmiş, hamuru yağlamak için)
Samsa böreği içi için:
400 gram kuşbaşı et (küçük doğranmış)
4 adet soğan (minik doğranmış)
5-6 dal maydanoz (ince doğranmış)
1/2 tatlı kaşığı kimyon
2 çay kaşığı karabiber
1/2 tatlı kaşığı tuz
Samsa böreği üzeri için:
2 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı çörek otu
1 yemek kaşığı susam
SAMSA BÖREĞİ YAPILIŞI
Derin bir kaseye yumurtaları ekleyin.
Suyu da ekleyin ve güzelce çırpın.
Tuz ve unu da ekleyin.
Ardından homojen kıvam alana dek yoğurun.
Hamuru yarım saat kadar dinlendirin.
Bir kasede etleri, soğanları, baharatları ve maydanozu karıştırın.
Elinizle 2-3 dakika yoğurun.
Hamuru 4 parçaya bölün.
2 hamuru açın ve erittiğiniz tereyağı ile aralarını ve üzerini yağlayın.
Hamuru rulo haline getirin.
Birbirinin etrafına dolayın ve gül şeklini verin.
Üzerini streç filmle kapatın ve 25 dakika daha buzdolabında dinlendirin.
Dinlenen ruloyu açın ve yuvarlaklar halinde kesin.
Aralarına etli harçtan koyun.
Elinizle hamurun yukarıdaki iki tarafını büzün.
Hamurun alt kısmını da kapatın ve üçgen şekli alsın.
Yaptığınız börekleri tepsiye dizin ve yumurta sarısı sürün.
Susam ile çörek otu ekleyin.
180 dereceye ayarlı fırında, orta rafta, üzeri altın sarısı olana dek pişirin.
Samsa böreği hazır.
Sıcak sıcak tüketin.
Afiyet olsun!
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