Kahvaltıların pratik efsanesi: Akıtma tarifi

6.01.2026 10:45:00
Akıtma, özellikle Anadolu mutfağında kahvaltı sofralarının sade ama doyurucu lezzetleri arasında yer alıyor. Krep ile benzerlik gösterse de dokusu ve tadı bakımından kendine özgü bir tarife sahip. Doğru oranlarla hazırlandığında ince, yumuşak ve kolay pişen bir hamur elde ediliyor.

Akıtma, ev mutfağında sık yapılan ancak ölçüleri doğru ayarlanmadığında istenilen sonucu vermeyen tariflerden biri olarak biliniyor. Az malzeme kullanımı, bu lezzetin temel karakterini oluşturuyor. Hamurun kıvamı ve pişirme sıcaklığı, akıtmanın başarısını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

AKITMA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • (Tavayı yağlamak için) az miktarda sıvı yağ

Yapılışı

  1. Yumurta ve tuzu bir kapta çırpın.
  2. Sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
  3. Unu yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.
  4. Sıvı yağı ekleyip karıştırın.
  5. Hamuru 5 dakika dinlendirin.
  6. Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayıp orta ateşte ısıtın.
  7. Bir kepçe yardımıyla hamuru tavaya dökün ve tavayı çevirerek yayın.
  8. Kenarları kuruduğunda spatulayla ters çevirin.
  9. Diğer yüzünü kısa süre pişirip tavadan alın.
