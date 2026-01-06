Kahvaltıların pratik efsanesi: Akıtma tarifi

Akıtma, ev mutfağında sık yapılan ancak ölçüleri doğru ayarlanmadığında istenilen sonucu vermeyen tariflerden biri olarak biliniyor. Az malzeme kullanımı, bu lezzetin temel karakterini oluşturuyor. Hamurun kıvamı ve pişirme sıcaklığı, akıtmanın başarısını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
AKITMA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- (Tavayı yağlamak için) az miktarda sıvı yağ
Yapılışı
- Yumurta ve tuzu bir kapta çırpın.
- Sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Unu yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.
- Sıvı yağı ekleyip karıştırın.
- Hamuru 5 dakika dinlendirin.
- Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayıp orta ateşte ısıtın.
- Bir kepçe yardımıyla hamuru tavaya dökün ve tavayı çevirerek yayın.
- Kenarları kuruduğunda spatulayla ters çevirin.
- Diğer yüzünü kısa süre pişirip tavadan alın.