Kahvaltıların pratik efsanesi: Akıtma tarifi

Akıtma, ev mutfağında sık yapılan ancak ölçüleri doğru ayarlanmadığında istenilen sonucu vermeyen tariflerden biri olarak biliniyor. Az malzeme kullanımı, bu lezzetin temel karakterini oluşturuyor. Hamurun kıvamı ve pişirme sıcaklığı, akıtmanın başarısını belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

AKITMA TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

(Tavayı yağlamak için) az miktarda sıvı yağ

Yapılışı