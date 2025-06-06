Kahvaltıların renkli lezzeti: Sebzeli yumurtalı ekmek

Kahvaltıda hızlı ama besleyici bir şeyler hazırlamak istiyorsan, bu tarif tam sana göre! Yumurtalı ekmeği sebzeyle buluşturarak hem daha doyurucu hem de daha şık hale getiriyoruz. Kahvaltıya gelen misafirler için de göz dolduracak cinsten!

SEBZELİ YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Malzemeler

4 dilim tam buğday ekmeği

3 adet yumurta

1 küçük domates (küçük küpler halinde)

1 küçük yeşil biber (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

Bir tutam pul biber veya kekik

1 tatlı kaşığı tereyağı veya 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: