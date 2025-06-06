Kahvaltıların renkli lezzeti: Sebzeli yumurtalı ekmek

Kahvaltıda hızlı ama besleyici bir şeyler hazırlamak istiyorsan, bu tarif tam sana göre! Yumurtalı ekmeği sebzeyle buluşturarak hem daha doyurucu hem de daha şık hale getiriyoruz. Kahvaltıya gelen misafirler için de göz dolduracak cinsten!
SEBZELİ YUMURTALI EKMEK TARİFİ
Malzemeler
- 4 dilim tam buğday ekmeği
- 3 adet yumurta
- 1 küçük domates (küçük küpler halinde)
- 1 küçük yeşil biber (ince doğranmış)
- 1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)
- Tuz, karabiber
- Bir tutam pul biber veya kekik
- 1 tatlı kaşığı tereyağı veya 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
- Yumurtaları bir kaba kırın, tuz, karabiber ve isteğe bağlı sütle iyice çırpın.
- İçine doğranmış domates ve biberi ekleyip karıştırın.
- Tavaya yağı alın, kızdırın. Ekmek dilimlerini yumurtalı karışıma batırın ve tavaya yerleştirin.
- Her iki yüzünü de altın sarısı olana kadar kızartın.
- Sıcak servis edin. Üzerine taze maydanoz serpebilir ya da yanında lor peyniriyle servis yapabilirsiniz.