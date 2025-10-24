Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: Pratik pankek tarifi

Kahvaltılarda hem pratik hem lezzetli bir şeyler arayanlar için pankek tam bir kurtarıcı. Yumuşacık dokusu, hafif tatlı aroması ve kısa pişme süresiyle sabahları şenlendirir. İster sade, ister muzlu, ister çikolatalı yapın; ev yapımı pankek her zaman favori olur. İşte klasik ve tam kıvamında pankek tarifi...
PANKEK TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)
- Bir tutam tuz
- Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ
Yapılışı:
- Yumurtayı ve sütü çırpın: Derin bir kapta yumurtaları kırın, sütü ekleyip çırpma teliyle karıştırın.
- Kuru malzemeleri ekleyin: Unu, şekeri, kabartma tozunu, vanilini ve bir tutam tuzu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. (Krep hamurundan biraz daha koyu bir kıvam olmalı.)
- Hamuru dinlendirin: Hamuru 10-15 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. Bu adım pankeklerin kabarmasını kolaylaştırır.
- Tavayı hazırlayın: Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın, az miktarda tereyağı veya sıvı yağ sürün.
- Pankekleri pişirin: Hamurdan bir kepçe alıp tavaya dökün. Üst yüzeyinde küçük baloncuklar oluştuğunda ters çevirin. Her iki tarafı da altın sarısı olana kadar pişirin.
- Servis edin: Pişen pankekleri üst üste dizin. Üzerine bal, akçaağaç şurubu, çikolata sosu, muz veya çilek dilimleriyle süsleyin.