Kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti: Pratik pankek tarifi

Kahvaltılarda hem pratik hem lezzetli bir şeyler arayanlar için pankek tam bir kurtarıcı. Yumuşacık dokusu, hafif tatlı aroması ve kısa pişme süresiyle sabahları şenlendirir. İster sade, ister muzlu, ister çikolatalı yapın; ev yapımı pankek her zaman favori olur. İşte klasik ve tam kıvamında pankek tarifi...

PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

Yapılışı: