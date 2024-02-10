Mezelerin olmazsa olmazı: Acılı ezme tarifi

Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:22

Güncelleme: 10.02.2024 - 13:22

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan acılı ezme, sofralara renk ve tat katmak için ideal bir seçenektir. Taze sebzelerin ve baharatların muhteşem uyumuyla hazırlanan bu nefis mezeyi, hem misafirlerinizi hem de kendinizi şımartmak için kolayca evde yapabilirsiniz. İşte, lezzetli bir acılı ezme tarifi...

Malzemeler

3 adet orta boy domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet büyük boy soğan

Yarım demet maydanoz

2-3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi veya limon suyu

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Kimyon (isteğe bağlı)

Hazırlık

İlk olarak, domateslerin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Küçük bir süzgece alarak suyunun bir kısmının süzülmesini sağlayın.

Yeşil biber, kırmızı biber ve soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Maydanozu ince bir şekilde kıyın.

Sarımsakları rendeleyin veya ezerek püre haline getirin.

Bir karıştırma kabında doğradığınız domatesleri, biberleri, soğanı, maydanozu ve sarımsağı bir araya getirin.

Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi veya limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ve kimyonu ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve ezme kıvamına gelene kadar biraz bastırarak malzemelerin suyunu salmasını sağlayın.

Hazırladığınız acılı ezme karışımını buzdolabında en az yarım saat dinlendirin, bu sayede lezzetlerin birbirine daha iyi geçmesini sağlayacaktır.

Servis yapmadan önce üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek ve isteğe bağlı olarak taze maydanoz veya nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.