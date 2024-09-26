Meksika mutfağının enfes tatlısı: Capirotada Tarifi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 19:22

Güncelleme: 26.09.2024 - 19:22

Capirotada, Meksika mutfağının köklü geçmişini temsil eden tatlılardan biridir. Yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda sembolik anlamlar taşıyan bir yemek olan Capirotada, ekmek, kuru meyve, peynir ve şurubun birleşimiyle hazırlanır. Paskalya'da geleneksel olarak tüketilen bu tatlı, Meksika'nın farklı bölgelerinde değişen tariflerle hazırlanır.

CAPİROTADA TARİFİ

Malzemeler:

1 somun ekmek (bayat tercih edilir)

1 su bardağı esmer şeker

2 su bardağı su

1 çubuk tarçın

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı fındık veya ceviz

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 yemek kaşığı tereyağı

Karışık meyve şekerlemeleri (isteğe bağlı)

Yapılışı: