Meksika mutfağının enfes tatlısı: Capirotada Tarifi

Meksika mutfağının en eski ve geleneksel tatlılarından biri olan Capirotada, lezzetli ve bol malzemeli bir ekmek pudingi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tatlı, özellikle Paskalya döneminde yapılır ve farklı kültürel öğeleri içinde barındırır.

Meksika mutfağının enfes tatlısı: Capirotada Tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 19:22

Capirotada, Meksika mutfağının köklü geçmişini temsil eden tatlılardan biridir. Yalnızca bir tatlı değil, aynı zamanda sembolik anlamlar taşıyan bir yemek olan Capirotada, ekmek, kuru meyve, peynir ve şurubun birleşimiyle hazırlanır. Paskalya'da geleneksel olarak tüketilen bu tatlı, Meksika'nın farklı bölgelerinde değişen tariflerle hazırlanır.

CAPİROTADA TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 somun ekmek (bayat tercih edilir)
  • 1 su bardağı esmer şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 çubuk tarçın
  • 1 su bardağı kuru üzüm
  • 1 su bardağı fındık veya ceviz
  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Karışık meyve şekerlemeleri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Esmer şekeri, suyu ve tarçın çubuğunu bir tencerede kaynatın.
  2. Ekmekleri dilimleyin ve tereyağında kızartın.
  3. Ekmek dilimlerini bir tepsiye yerleştirin, üzerine kuru üzüm, ceviz ve peynir serpiştirin. Şurubu üzerine dökün.
  4. 180°C’de yaklaşık 20 dakika fırında pişirin.

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