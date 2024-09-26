Fransız mutfağının enfes lezzeti: Flamiche tarifi
Kuzey Fransa’nın Picardy bölgesinden gelen Flamiche, peynir ve pırasa ile yapılan nefis bir turtadır. Bu geleneksel yemek, Fransız mutfağının zarif ama doyurucu lezzetlerinden biridir.
Fransız mutfağını düşündüğümüzde akla genellikle croissant ve quiche gibi bilinen tatlar gelir. Ancak Picardy bölgesine özgü Flamiche, hem basit hem de lezzetli bir ana yemek olarak öne çıkıyor. Pırasa, peynir ve krema ile yapılan bu eşsiz yemek, Fransa’nın kuzey mutfağının gizli kalmış hazinelerinden biridir. İşte, Flamiche tarifi...
FLAMİCHE TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet hazır tuzlu tart hamuru (ya da ev yapımı hamur)
- 3-4 adet pırasa (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 200 ml krema
- 2 adet yumurta
- 150 gram rendelenmiş peynir (genellikle Gruyère veya Emmental)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Hazır tart hamurunu yağlanmış bir tart kalıbına serin ve kenarlarını düzeltin.
- Tereyağını bir tavada eritip doğranmış pırasaları yumuşayana kadar soteleyin.
- Krema, yumurta, peynir, tuz ve karabiberi bir kapta çırpın.
- Pırasaları tart hamurunun üzerine yayın ve kremalı karışımı üzerine dökün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika pişirin.
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