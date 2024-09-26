Fransız mutfağının enfes lezzeti: Flamiche tarifi

Yayınlanma: 26.09.2024 - 22:12

Güncelleme: 26.09.2024 - 22:12

Fransız mutfağını düşündüğümüzde akla genellikle croissant ve quiche gibi bilinen tatlar gelir. Ancak Picardy bölgesine özgü Flamiche, hem basit hem de lezzetli bir ana yemek olarak öne çıkıyor. Pırasa, peynir ve krema ile yapılan bu eşsiz yemek, Fransa’nın kuzey mutfağının gizli kalmış hazinelerinden biridir. İşte, Flamiche tarifi...

FLAMİCHE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet hazır tuzlu tart hamuru (ya da ev yapımı hamur)

3-4 adet pırasa (doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

200 ml krema

2 adet yumurta

150 gram rendelenmiş peynir (genellikle Gruyère veya Emmental)

Tuz ve karabiber

Yapılışı: