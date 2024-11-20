Kahvaltıya 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes bir İtalyan lezzeti: Bruschetta tarifi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:07

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:07

Bruschetta, İtalyan mutfağının en sevilen aperatiflerinden biridir. Özellikle hafif ve lezzetli bir başlangıç arayanlar için ideal bir seçenektir. Temelde kızarmış ekmek dilimleri üzerine sürülen taze malzemelerle hazırlanan bu tarif, hem pratik oluşuyla hem de farklı malzemelerle çeşitlendirilebilmesiyle mutfakta yaratıcılığı teşvik eder. Peki, kahvaltıya 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis bruschetta tarifi...

BRUSCHETTA TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim ekşi maya ya da baget ekmeği

4 adet olgun domates

2 diş sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Taze fesleğen yaprakları

Tuz ve karabiber

BRUSCHETTA YAPILIŞI

Ekmek dilimlerini yaklaşık 1-2 cm kalınlığında kesin.

Bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5-7 dakika kızartın.

Alternatif olarak, ekmekleri bir tavada az miktarda zeytinyağı ile kızartabilirsiniz.

Domatesleri küçük küpler halinde doğrayın ve bir kaseye alın.

Üzerine ince kıyılmış taze fesleğen yapraklarını ekleyin.

Zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Karışımın lezzetini artırmak için kısa bir süre bekletebilirsiniz.

Fırından çıkardığınız sıcak ekmek dilimlerinin üzerine bir diş sarımsağı hafifçe sürerek aromalandırın.

Hazırladığınız domatesli karışımı ekmek dilimlerinin üzerine eşit şekilde paylaştırın.

Dilerseniz ekstra zeytinyağı gezdirebilir ve birkaç fesleğen yaprağı ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!