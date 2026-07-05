Klasik cacığa farklı bir dokunuş: Çağla cacığı tarifi

Mevsiminde tüketildiğinde en lezzetli haline ulaşan çağla, klasik cacık tarifine farklı bir dokunuş katıyor. Serinletici özelliğiyle sıcak havalarda da tercih edilen çağla cacığı, kısa sürede hazırlanmasıyla öne çıkıyor.

MALZEMELER

15-20 adet çağla

2 su bardağı süzme veya normal yoğurt

1 çay bardağı soğuk su (isteğe göre artırılabilir)

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

1 yemek kaşığı ince kıyılmış taze nane (isteğe bağlı)

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

Kuru nane

Pul biber (isteğe bağlı)

Birkaç dilim çağla

ÇAĞLA CACIĞI NASIL YAPILIR?

Çağlaları iyice yıkayın ve çekirdekleri henüz sertleşmemişse kabuklarıyla birlikte ince ince doğrayın.

Yoğurdu geniş bir kaseye alın ve soğuk su ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Ezilmiş sarımsağı ve tuzu yoğurda ilave edin.

Doğranmış çağlaları, dereotunu ve isteğe bağlı olarak taze naneyi ekleyip karıştırın.

Servis kasesine aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirin.

Kuru nane, pul biber ve birkaç ince çağla dilimiyle süsleyerek soğuk servis edin.