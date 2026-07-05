Cumhuriyet Gazetesi Logo
Klasik cacığa farklı bir dokunuş: Çağla cacığı tarifi

Klasik cacığa farklı bir dokunuş: Çağla cacığı tarifi

5.07.2026 16:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Klasik cacığa farklı bir dokunuş: Çağla cacığı tarifi

Yoğurdun ferahlığını çağlanın hafif ekşimsi aromasıyla buluşturan çağla cacığı, özellikle ilkbahar aylarında sofralara farklı bir lezzet katıyor. Yapımı oldukça pratik olan bu tarif, et ve zeytinyağlı yemeklerin yanında hafif bir meze ya da ara öğün olarak da tercih ediliyor. İşte çağla cacığı tarifi, malzemeleri ve püf noktaları…
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mevsiminde tüketildiğinde en lezzetli haline ulaşan çağla, klasik cacık tarifine farklı bir dokunuş katıyor. Serinletici özelliğiyle sıcak havalarda da tercih edilen çağla cacığı, kısa sürede hazırlanmasıyla öne çıkıyor.

MALZEMELER

  • 15-20 adet çağla
  • 2 su bardağı süzme veya normal yoğurt
  • 1 çay bardağı soğuk su (isteğe göre artırılabilir)
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış taze nane (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

  • Kuru nane
  • Pul biber (isteğe bağlı)
  • Birkaç dilim çağla

ÇAĞLA CACIĞI NASIL YAPILIR?

Çağlaları iyice yıkayın ve çekirdekleri henüz sertleşmemişse kabuklarıyla birlikte ince ince doğrayın.

Yoğurdu geniş bir kaseye alın ve soğuk su ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Ezilmiş sarımsağı ve tuzu yoğurda ilave edin.

Doğranmış çağlaları, dereotunu ve isteğe bağlı olarak taze naneyi ekleyip karıştırın.

Servis kasesine aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirin.

Kuru nane, pul biber ve birkaç ince çağla dilimiyle süsleyerek soğuk servis edin.

İlgili Konular: #çağla #meze #cacık

İlgili Haberler

Kuru patlıcan dolmasının sırrı buymuş! İşte en lezzetli tarif
Kuru patlıcan dolmasının sırrı buymuş! İşte en lezzetli tarif Anadolu mutfağının en sevilen dolma tariflerinden biri olan kuru patlıcan dolması, baharatlı iç harcı ve ekşi aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte tam kıvamında kuru patlıcan dolması tarifi, malzemeleri ve püf noktaları…
Evde taco yapmak sandığınızdan kolay! Kıymalı taco tarifi
Evde taco yapmak sandığınızdan kolay! Kıymalı taco tarifi Dışı çıtır taco kabuğu, içi baharatlı kıymalı harç ve taze sebzelerle hazırlanan kıymalı taco, hem pratik hem de doyurucu bir akşam yemeği alternatifi sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kıymalı taco tarifi, malzemeleri ve püf noktaları…