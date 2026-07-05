Evde taco yapmak sandığınızdan kolay! Kıymalı taco tarifi

Meksika mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerinden biri olan taco, farklı iç harçlarla hazırlanabilen çok yönlü bir yemektir. Kıymalı taco ise baharatlı eti, taze sebzeleri ve soslarıyla kısa sürede hazırlanabilen en popüler tariflerden biridir.

MALZEMELER

Kıymalı harç için:

400 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet küçük domates

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı füme toz biber (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Servis için:

8 adet taco kabuğu

Marul

Rendelenmiş kaşar veya cheddar peyniri

Küp doğranmış domates

Mor soğan

Jalapeno biberi (isteğe bağlı)

Avokado dilimleri (isteğe bağlı)

Yoğurt veya ekşi krema

Limon dilimleri

KIYMALI TACO NASIL YAPILIR?

Soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Ezilmiş sarımsağı ekleyerek 1 dakika daha soteleyin.

Kıymayı ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.

Salçayı ve rendelenmiş domatesi ekleyerek birkaç dakika pişirin.

Kimyon, toz biber, karabiber ve tuzu ilave edip karıştırın.

Harcı kısık ateşte 5-6 dakika daha pişirerek ocaktan alın.

Taco kabuklarını paket üzerindeki talimatlara göre kısa süre ısıtın.

Taco kabuklarının içine önce marul, ardından kıymalı harcı yerleştirin.

Üzerine domates, mor soğan, rendelenmiş peynir ve isteğe bağlı diğer malzemeleri ekleyin.

Yoğurt veya ekşi krema ile servis ederek sıcak tüketin.