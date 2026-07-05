Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezi: Mütebbel tarifi

Közlenmiş patlıcanın isli aromasıyla hazırlanan mütebbel, tahin ve sarımsağın lezzetiyle zenginleşen, kısa sürede hazırlanabilen bir mezedir. Soğuk servis edilen bu tarif, davet sofralarından günlük yemeklere kadar birçok menüye uyum sağlar.

Malzemeler

3 adet orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için:

Zeytinyağı

Toz kırmızı biber veya pul biber

İnce kıyılmış maydanoz

Kavrulmuş susam (isteğe bağlı)

MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

Patlıcanları ocakta, fırında veya közleme aparatında her tarafı yumuşayana kadar közleyin.

Közlenen patlıcanları birkaç dakika kapalı bir kapta beklettikten sonra kabuklarını soyun.

Patlıcanların fazla suyunu süzün ve bıçakla ince ince doğrayın ya da çatalla ezin.

Bir kasede yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırın.

Hazırladığınız sosu patlıcanlarla birleştirerek homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin.

Toz kırmızı biber, maydanoz ve isteğe bağlı olarak kavrulmuş susam serpiştirerek servis edin.