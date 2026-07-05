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Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezi: Mütebbel tarifi

Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezi: Mütebbel tarifi

5.07.2026 18:02:00
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Haber Merkezi
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Orta Doğu mutfağının vazgeçilmezi: Mütebbel tarifi

Orta Doğu mutfağının sevilen lezzetlerinden mütebbel, közlenmiş patlıcanın tahin ve yoğurtla buluştuğu eşsiz bir mezedir. Kıvamı, aroması ve pratik hazırlanışıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan mütebbel, özellikle et yemeklerinin yanında harika bir eşlikçi oluyor. İşte tam kıvamında mütebbel tarifi…

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Közlenmiş patlıcanın isli aromasıyla hazırlanan mütebbel, tahin ve sarımsağın lezzetiyle zenginleşen, kısa sürede hazırlanabilen bir mezedir. Soğuk servis edilen bu tarif, davet sofralarından günlük yemeklere kadar birçok menüye uyum sağlar.

Malzemeler

  • 3 adet orta boy patlıcan
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Üzeri için:

  • Zeytinyağı
  • Toz kırmızı biber veya pul biber
  • İnce kıyılmış maydanoz
  • Kavrulmuş susam (isteğe bağlı)

MÜTEBBEL NASIL YAPILIR?

Patlıcanları ocakta, fırında veya közleme aparatında her tarafı yumuşayana kadar közleyin.

Közlenen patlıcanları birkaç dakika kapalı bir kapta beklettikten sonra kabuklarını soyun.

Patlıcanların fazla suyunu süzün ve bıçakla ince ince doğrayın ya da çatalla ezin.

Bir kasede yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu karıştırın.

Hazırladığınız sosu patlıcanlarla birleştirerek homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin.

Toz kırmızı biber, maydanoz ve isteğe bağlı olarak kavrulmuş susam serpiştirerek servis edin.

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