Kahvaltıya dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz şipşak lezzet: Karbonatlı puf poğaça tarifi

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:45

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:45

Karbonatlı poğaça, mayayla uğraşmak istemeyenler ya da ani misafirler için hızlıca pratik bir hamur işi hazırlamak isteyenler için harika bir seçenektir. İç malzemesini damak tadınıza göre çeşitlendirebilir, sade, peynirli veya patatesli olarak yapabilirsiniz. Peki, kahvaltıya dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu şipşak lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes karbonatlı puf poğaça tarifi...

KARBONATLI PUF POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

1 tatlı kaşığı sirke (poğaçaya gevreklik verir)

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı karbonat (üzerine birkaç damla limon suyu)

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için (isteğe bağlı):

Beyaz peynir

Maydanoz

Patates püresi

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

KARBONATLI PUF POĞAÇA YAPILIŞI

Geniş bir kaba yoğurt, sıvı yağ, yumurta beyazı, sirke, tuz ve şekeri ekleyerek karıştırın.

Karbonatı ekleyip üzerine birkaç damla limon sıkarak kabarmasını sağlayın.

Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle açın, içine peynir veya patates koyup kapatın.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ya da çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Sıcak veya ılık olarak servis edebileceğiniz bu poğaçalar, çay saatleri ve kahvaltılarınıza harika bir eşlikçi olacak.

Afiyet olsun!