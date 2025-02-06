Jamaika mutfağının ızgara lezzeti: Jerk Chicken tarifi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 22:13

Güncelleme: 06.02.2025 - 22:13

Dünya mutfağında baharat kullanımıyla öne çıkan en özel yemeklerden biri Jamaika'nın meşhur Jerk Chicken tarifidir. Acı, baharatlı ve hafif tütsülenmiş tadıyla Karayip mutfağının vazgeçilmezi olan bu yemek, özel baharatlarla marine edilen tavuğun ızgarada pişirilmesiyle hazırlanır. Geleneksel olarak kömür ateşinde pişirilen Jerk Chicken, lezzetiyle damakta uzun süre unutulmayacak bir tat bırakıyor.

JERK CHICKEN TARİFİ

Malzemeler(4 Kişilik)

Tavuk için:

4 adet kemikli tavuk but veya tavuk göğsü

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı, hafif tatlı bir denge için)

Jerk Marinasyonu için:

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı taze limon suyu

2 dal taze kekik (veya 1 çay kaşığı kuru kekik)

2 yemek kaşığı yeşil soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)

1 çay kaşığı zencefil (rendelenmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı acı toz biber (veya isteğe bağlı Scotch Bonnet biberi, geleneksel Jamaika biberi)

Yapılış