Jamaika mutfağının ızgara lezzeti: Jerk Chicken tarifi
Jamaika mutfağı, baharatların dans ettiği, aromatik ve lezzet dolu yemekleriyle ünlüdür. Bunlardan biri de dünyaca ünlü Jerk Chicken, yani baharatlı Jamaika usulü ızgara tavuk. Bu lezzet, özel marinasyonu ve is kokusunu içinde barındıran pişirme tekniğiyle tüm dünyada hayranlık uyandırıyor.
Dünya mutfağında baharat kullanımıyla öne çıkan en özel yemeklerden biri Jamaika'nın meşhur Jerk Chicken tarifidir. Acı, baharatlı ve hafif tütsülenmiş tadıyla Karayip mutfağının vazgeçilmezi olan bu yemek, özel baharatlarla marine edilen tavuğun ızgarada pişirilmesiyle hazırlanır. Geleneksel olarak kömür ateşinde pişirilen Jerk Chicken, lezzetiyle damakta uzun süre unutulmayacak bir tat bırakıyor.
JERK CHICKEN TARİFİ
Malzemeler(4 Kişilik)
Tavuk için:
- 4 adet kemikli tavuk but veya tavuk göğsü
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı, hafif tatlı bir denge için)
Jerk Marinasyonu için:
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 2 yemek kaşığı taze limon suyu
- 2 dal taze kekik (veya 1 çay kaşığı kuru kekik)
- 2 yemek kaşığı yeşil soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş veya rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı zencefil (rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı acı toz biber (veya isteğe bağlı Scotch Bonnet biberi, geleneksel Jamaika biberi)
Yapılış
- Tavuk parçalarını bir kaseye alın.
- Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve elma sirkesini ekleyin.
- Sarımsak, zencefil, baharatlar, soya sosu, bal ve taze kekik ekleyerek iyice karıştırın.
- Tavukları bu baharatlı sosla iyice kaplayın ve en az 3 saat (tercihen bir gece) buzdolabında bekletin.
- Tavukları ızgaraya alın ve orta ateşte her iki tarafını 6-7 dakika pişirin. Üzerleri çıtır ve hafif yanık bir görünüm alana kadar çevirmeye devam edin.
- 200°C’ye ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin. Son 10 dakikada üstü kızarana kadar grill modunda pişirmeye devam edin.
- Jerk Chicken’ı yanında tropik pilav, közlenmiş sebzeler veya hindistancevizli pilavla servis edebilirsiniz.
- Ekstra lezzet için limon dilimleri ve taze kekik ekleyerek sunum yapabilirsiniz.
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