Kahvaltıya dakikalar içinde lezzet: Tavada yumurtalı tost tarifi

Fırın veya tost makinesine gerek kalmadan tavada hazırlanan yumurtalı tost, klasik tosttan farklı olarak hem dışı çıtır hem de içi yumuşak bir kıvam sunar. Özellikle sabah işe ya da okula gitmeden önce hızlı ama besleyici bir kahvaltı yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

TAVADA YUMURTALI TOST TARİFİ

Malzemeler

2 dilim tost ekmeği

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak kıvam için)

1 tatlı kaşığı tereyağı veya 1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 dilim kaşar peyniri

1 dilim jambon veya sucuk (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı