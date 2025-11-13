Kahvaltıya dakikalar içinde lezzet: Tavada yumurtalı tost tarifi

Fırın veya tost makinesine gerek kalmadan tavada hazırlanan yumurtalı tost, klasik tosttan farklı olarak hem dışı çıtır hem de içi yumuşak bir kıvam sunar. Özellikle sabah işe ya da okula gitmeden önce hızlı ama besleyici bir kahvaltı yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir.
TAVADA YUMURTALI TOST TARİFİ
Malzemeler
- 2 dilim tost ekmeği
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı, daha yumuşak kıvam için)
- 1 tatlı kaşığı tereyağı veya 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 dilim kaşar peyniri
- 1 dilim jambon veya sucuk (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Yumurtayı hazırlayın: Yumurtayı derin bir kasede çırpın. Dilerseniz süt, tuz ve karabiber ekleyerek karışımı yumuşatın.
- Ekmekleri batırın: Tost ekmeği dilimlerini yumurtalı karışıma batırın, her iki tarafı da tamamen yumurtayla kaplanacak şekilde ıslatın.
- Tavayı ısıtın: Tavayı orta ateşte ısıtın, tereyağını ekleyin ve eritin.
- Tostu oluşturun: Yumurtaya batırılmış ekmek dilimini tavaya alın, üzerine kaşar peyniri ve isteğe göre jambon veya sucuk koyun. İkinci ekmek dilimini kapatın.
- Kızartın: Her iki tarafı da altın rengini alana kadar 2–3 dakika pişirin. Kaşar tamamen eridiğinde ocaktan alın.