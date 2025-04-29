Kahvaltıya farklı lezzet arayanlara: Zeytinli ve peynirli kek tarifi

Klasik tatlı kek tariflerinden sıkılanlar için tuzlu kekler harika bir alternatif sunuyor. Peki, kahvaltıya farklı lezzet arayanların favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes zeytinli ve peynirli kek tarifi...

Kahvaltıya farklı lezzet arayanlara: Zeytinli ve peynirli kek tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:57

Tuzlu kek tarifleri arasında özel bir yere sahip olan zeytinli ve peynirli kek, hem pratik yapımı hem de nefis aromasıyla sofralara lezzet katar. İçerdiği zeytin ve peynir sayesinde doyurucu bir alternatif sunan bu tarif, kahvaltı sofralarından beş çaylarına kadar her öğüne eşlik eder. Peki, kahvaltıya farklı lezzet arayanların favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes zeytinli ve peynirli kek tarifi...

ZEYTİNLİ VE PEYNİRLİ KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

1 su bardağı doğranmış siyah zeytin (çekirdeksiz)

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Bir tutam tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik veya pul biber (isteğe bağlı)

ZEYTİNLİ VE PEYNİRLİ KEK YAPILIŞI

Geniş bir kapta yumurtaları köpürene kadar çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ilave edip karıştırın.

Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.

Doğranmış zeytinleri ve peynirleri karışıma katıp spatula ile karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve üzerini düzeltin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kürdanla kontrol etmeyi unutmayın.

Ilık servis edildiğinde tadı daha da ortaya çıkan bu kek, taze yeşillikler veya domates dilimleriyle harika bir ikili oluşturur.

Afiyet olsun!


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