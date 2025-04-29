Kahvaltıya farklı lezzet arayanlara: Zeytinli ve peynirli kek tarifi
Klasik tatlı kek tariflerinden sıkılanlar için tuzlu kekler harika bir alternatif sunuyor. Peki, kahvaltıya farklı lezzet arayanların favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes zeytinli ve peynirli kek tarifi...
Tuzlu kek tarifleri arasında özel bir yere sahip olan zeytinli ve peynirli kek, hem pratik yapımı hem de nefis aromasıyla sofralara lezzet katar. İçerdiği zeytin ve peynir sayesinde doyurucu bir alternatif sunan bu tarif, kahvaltı sofralarından beş çaylarına kadar her öğüne eşlik eder. Peki, kahvaltıya farklı lezzet arayanların favorisi olacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes zeytinli ve peynirli kek tarifi...
ZEYTİNLİ VE PEYNİRLİ KEK TARİFİ
Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
1 su bardağı doğranmış siyah zeytin (çekirdeksiz)
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
Bir tutam tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik veya pul biber (isteğe bağlı)
ZEYTİNLİ VE PEYNİRLİ KEK YAPILIŞI
Geniş bir kapta yumurtaları köpürene kadar çırpın.
Yoğurt ve sıvı yağı ilave edip karıştırın.
Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.
Doğranmış zeytinleri ve peynirleri karışıma katıp spatula ile karıştırın.
Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve üzerini düzeltin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Kürdanla kontrol etmeyi unutmayın.
Ilık servis edildiğinde tadı daha da ortaya çıkan bu kek, taze yeşillikler veya domates dilimleriyle harika bir ikili oluşturur.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 'İmamoğlu cezaevinde tutulmaya devam ederse…’
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- 'Aklını alırız, o eli kırarız'
- Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı!
- Yeni liste yayımlandı! Bakanlık marka marka ifşa etti
- İşte jammer alan AKP'li belediye!
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- CHP'den 'jammer' yanıtı!