Yoğun ve nefis bir tatlı keyfi: Çikolatalı ıslak kek tarifi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 22:13

Güncelleme: 28.04.2025 - 22:13

Tatlı krizlerine harika bir çözüm arıyorsanız, çikolatalı ıslak kek tam size göre! Hem nemli dokusuyla hem de yoğun çikolata lezzetiyle damaklarda iz bırakan bu klasik tarif, hem pratik hem de oldukça lezzetlidir. İster çay saatlerinde ister özel davetlerde ikram edebileceğiniz ıslak kek, herkesin favorisi olacak. Peki, yoğun ve nefis bir tatlı keyfi yaşatan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes çikolatalı ıslak kek tarifi...

ÇİKOLATALI ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1,5 su bardağı un

Sosu için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı sıvı yağ

ÇİKOLATALI ISLAK KEK YAPILIŞI

Bir karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alın.

Mikser yardımıyla şeker eriyene kadar çırpın.

Ardından sırasıyla süt ve sıvı yağı ekleyin, karıştırmaya devam edin.

Üzerine kakao, vanilin, kabartma tozu ve eleyerek unu ilave edin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış kare veya dikdörtgen bir fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz:

Kürdanı batırdığınızda temiz çıkıyorsa kekiniz hazır demektir.

Kek pişerken, bir sos tenceresine süt, şeker, kakao ve sıvı yağı alın.

Şeker tamamen eriyene kadar orta ateşte karıştırarak ısıtın.

Kaynamasına gerek yok; ısınması ve homojen bir sos haline gelmesi yeterli.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine kürdanla delikler açın.

Ardından hazırladığınız ılık sosu kekin üzerine yavaş yavaş dökün.

Sos kekin her yerine eşit şekilde yayılmalı.

Kek sosu çekene kadar oda sıcaklığında bekletin.

Kekiniz sosu iyice çekip tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

Üzerine isteğe bağlı olarak hindistancevizi, toz fıstık veya çikolata parçacıkları serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!