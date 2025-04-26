Yavru vatanın enfes pratik lezzeti: Kıbrıs köftesi tarifi
Kıbrıs mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Kıbrıs köftesi, dışı çıtır içi yumuşacık dokusuyla damaklarda iz bırakıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif!
Akdeniz'in sıcak esintilerini sofralarınıza taşımak ister misiniz? Kıbrıs mutfağının klasiklerinden biri olan Kıbrıs köftesi, patates ve kıymanın mükemmel uyumuyla ortaya çıkan geleneksel bir lezzet. Özellikle aile yemeklerinde ve davet sofralarında sıkça tercih edilen bu köfteler, çıtır dışı ve yumuşak iç dokusuyla herkesi mest ediyor. Üstelik yapımı da düşündüğünüzden çok daha pratik!
KIBRIS KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet büyük boy patates
- 300 gram dana veya kuzu kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 yumurta
- 1 su bardağı bayat ekmek içi veya galeta unu
- Yarım demet maydanoz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kararbiber
- 1 çay kaşığı tuz
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun ve rendeleyin.
- Soğanı rendeleyip patateslerle karıştırın.
- Üzerine kıymayı, ince kıyılmış maydanozu, yumurtayı, baharatları ve ekmek içini ekleyin.
- Tüm malzemeleri güzelce yoğurarak köfte kıvamına getirin.
- Harçtan küçük parçalar koparıp avuç içinde oval veya yuvarlak köfteler şekillendirin.
- Hazırladığınız köfteleri kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.
- Kızaran köfteleri havlu kağıt serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.
- Sıcak veya ılık servis yapın.
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