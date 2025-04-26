Yavru vatanın enfes pratik lezzeti: Kıbrıs köftesi tarifi

Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:43

Güncelleme: 26.04.2025 - 16:43

Akdeniz'in sıcak esintilerini sofralarınıza taşımak ister misiniz? Kıbrıs mutfağının klasiklerinden biri olan Kıbrıs köftesi, patates ve kıymanın mükemmel uyumuyla ortaya çıkan geleneksel bir lezzet. Özellikle aile yemeklerinde ve davet sofralarında sıkça tercih edilen bu köfteler, çıtır dışı ve yumuşak iç dokusuyla herkesi mest ediyor. Üstelik yapımı da düşündüğünüzden çok daha pratik!

KIBRIS KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy patates

300 gram dana veya kuzu kıyma

1 adet kuru soğan

1 yumurta

1 su bardağı bayat ekmek içi veya galeta unu

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı