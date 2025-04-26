Diyet dostu fırınlanmış falafel tarifi...
Diyette gönül rahatlığı ile hem pratik hem de doyurucu bir menü hazırlamak isteyenleri sevindirecek enfes falafel tarifi...
Dışarıda çıtır, içeride yumuşacık dokusuyla sevilen falafel, bu tarifte diyet dostu haliyle karşınızda! Daha hafif ve sağlıklı bir alternatif arayanlar için hazırlanan bu falafel tarifi, hem lezzetten ödün vermeden hem de formunu korumak isteyenlere enfes bir seçenek sunuyor...
MALZEMELER
1 su bardağı nohut (akşamdan ıslatılmış, haşlanmamış)
1 küçük soğan (doğranmış)
2 diş sarımsak
1/2 su bardağı maydanoz (kıyılmış)
1/4 su bardağı taze kişniş (isteğe bağlı, yoksa maydanoz miktarını artırabilirsin)
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kararbiber
1 çay kaşığı toz kişniş (varsa)
1 çay kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı tam buğday unu veya yulaf unu
Tuz (damak zevkine göre)
2 yemek kaşığı zeytinyağı (üzerine sürmek için)
YAPILIŞI
Akşamdan ıslattığın nohutu süz ve kurula. (Haşlamadan kullanılacak.)
Nohut, soğan, sarımsak, maydanoz ve kişnişi mutfak robotuna alıp iri kırıntı haline gelene kadar çek.
Karışıma kimyon, kararbiber, toz kişniş, kabartma tozu, un ve tuzu ekleyip birkaç tur daha robotta karıştır. (Çok püre gibi olmamalı, hafif taneli kalmalı.)
Hazırladığın karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde hafif bastırarak köfte şekli ver.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diz.
Üzerlerine hafifçe zeytinyağı sür.
Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 20-25 dakika, her iki tarafı da kızarana kadar pişir.
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