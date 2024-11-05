Enfes sosuyla Cheesecake tarifi... Bisküvi kremalı Cheesecake!
Enfes cheesecake lezzetini bisküvi kreması ile buluşturan enfes tarif damaklarınızda bir şölen yaratacak. İşte enfes bisküvi kremalı cheesecake tarifi...
Tatlı krizlerinize harika bir çözüm sunan, bisküvi tabanı ve enfes karamel sosuyla göz dolduran bu cheesecake, damakları şenlendirecek bir lezzet! Yumuşak dokusu, zengin karamel tadı ve çıtır bisküvi tabanıyla hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tatlı deneyimi sunuyor. Özel günlerde misafirlerinize sunabileceğiniz veya kendinizi şımartabileceğiniz bu cheesecake, her diliminde mutluluk vaat ediyor.
MALZEMELER
Tabanı için:
2 paket burçak bisküvi (veya istediğiniz bisküvi)
75 gr eritilmiş tereyağı
Cheesecake kreması için:
400 gr labne peyniri (suyu süzülmüş)
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı krema
3 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
Üst katmanı için:
1/2 su bardağı bisküvi kreması
1/4 su bardağı krema
YAPILIŞI
Bisküvileri rondodan geçirerek ince bir toz haline getirin. Eritilmiş tereyağı ile karıştırıp homojen bir kıvama getirin. Karışımı kelepçeli kek kalıbının (22 cm) tabanına eşit şekilde yayın ve bir kaşıkla sıkıca bastırarak düzleyin. Tabanı sertleşmesi için buzdolabına kaldırın.
Bir mikserle labne peyniri ve toz şekeri pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Yumurtaları tek tek ekleyin, her birini iyice karıştırarak yedirin. Kremayı ekleyip çırpmaya devam edin. Son olarak un ve vanilini ilave edin ve düşük hızda karıştırın. Karışımı dolaptan çıkardığınız tabanın üzerine dökün.
Bisküvi kremasını ve kremayı bir kaba alıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Cheesecake tamamen soğuyunca, bu karışımı cheesecake'in üzerine yayın.
Cheesecake’i en az 4 saat, tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.
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